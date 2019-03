Trabajé un año en el Palacio de La Moncloa y este es el universo paralelo donde vivirá Pedro Sánchez

Paradójicamente lo que hace más palaciego a la Moncloa son sus bedeles

La primera vez que entré en La Moncloa tenía las espectativas muy altas, venía precisamente de ver todas las temporadas The West Wing, donde Aaron Sorkin paseó a los miembros del gabinete Barlet por cada esquina de la Casa Blanca, y aunque ya imaginaba que Madrid no es Washington D.C., me emocionaba verme ahí por un tiempo.