La tecnología es machista

El martes 15 de enero del 2019 toda persona democrática, es decir, toda persona feministas que busca la liberación de la mujer aka la igualdad de oportunidades y de trato de todas las personas en las diferentes áreas de la vida tomamos la calle contra la extrema derecha.

Esa extrema derecha que miente diciendo que “la igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas”, que no sabe que paridad es 60%-40% pudiendo ser 60% tanto hombres como mujeres, que tilda el derecho sexual y reproductivo de las mujeres como drama, que habla de la creación de una Consejería de familia como si solo existiera UN tipo de familia.

Que apoya a las familias numerosas y ni menciona a las monomarentales, siendo estas unas de las más necesitadas de ayudas, y que le horroriza la perspectiva de género porque son las medidas específicas que permiten evidenciar y cuantificar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en sus contextos (brecha salarial, brecha digital, techo de cristal, suelo pegajoso, curriculum oculto) y por eso intentan descalificarla llamándole dictadura de género y a las feministas llamándonos feminazis siendo el insulto, para ellos, el femi no el nazi.

Solo una persona misógina y por ende machista no es capaz de ver que el mundo, la sociedad y la cultura está hecha por y para el hombre.

Las leyes están hechas sobre el derecho romano donde el pater familia es el eje de partida, recordemos que hasta 1978 en España por ley un hombre podía matar a su mujer por adúltera, al revés no, la palabra de la mujer nunca ha valido POR LEY.

La sanidad está hecha sobre ellos, ya sabemos que los síntomas de las enfermedades distan mucho de ser los mismos para ellos que para nosotras, mirad síntomas de los infartos de corazón por ejemplo y si me vais a venir que “es que en nosotras por las hormonas es más complicado hacer estudios de fármacos” lo compro pero que se diga, este medicamento está estudiado en hombres no tenemos ni idea lo que puede pasar en ti, mujer.

También está hecha para ellos si no de qué la reconstrucción de la mama entraría dentro del protocolo tras un cáncer de pecho, si no de qué esa idea de que por no tener un pecho te falta algo, por no hablar del punto para el marido tras parir que daría para un artículo completo.

Con las historia, la literatura, el arte, la ciencia, es decir, la educación, lo mismo, que no digan que es universal que digan que es la historia, la literatura, el arte de los hombres y blancos porque el machismo va muy unido al racismo, mirad en cualquier libro de historia lo que trajo la Revolución Francesa, el sufragio UNIVERSAL, ¿universal?, ¿desde cuándo el universo son los hombres blancos burgueses? las mujeres somos más de la mitad de la población mundial!

Algo que a la tecnología TAMBIÉN se le ha pasado por alto. Las tecnologías artificiales no tienen en cuenta las perspectivas de las mujeres. Siri, Alexa, Cortana, asistentes de voz femeninos no vaya a ser que se nos olvide a las mujeres que hemos venido al mundo para servir y hacer la vida más agradable&fácil al hombre.

Los cinturones de seguridad y los airbags de automóviles han sido diseñados pensando en los hombres por tanto las mujeres tenemos un 30% más de posibilidades de sufrir heridas severas, hospitalización y muerte que los hombres. Estos han sido diseñados usando como modelo un varón de 180 centímetros de altura y 82 kilos, los airbags están pensados para adultos de edad media y con un buen estado físico y eso quiere decir que son una trampa mortal para las mujeres mayores.

Quien uso también a varones como modelos fueron los estándares del aire acondicionado, estándar de los 24 a 27 grados que toma como referente el metabolismo de un hombre de edad media, de unos 40 años y 70 kilos, una fórmula que deja fuera y con frío a las mujeres. Las barras para sujetarse en el autobús, metro, tren están pensadas para una altura masculina.

El urbanismo también está hecho por y para ellos, o mejor dicho, para los coches que conducen ellos mayormente, todavía hoy el coche es patrimonio masculino, que sí, que hoy hay muchas mujeres mujeres que conducen pero mira a ver quién está esperando el autobús, tren, metro a las 10 de la mañana por ejemplo.

Las ciudades están hechas para que ellos vayan a trabajar y nosotras nos quedemos en casa. Las aceras, en muchas no cabe un carrito de bebe ni un carro de la compra al igual que en los ascensores, cuando los hay que hay muchísimas paradas de metro que ni tienen, supongo que quien las planificó pensó en un hombre y con movilidad en las piernas.

También, supongo, que quitarán los semáforos con sonido ya que discriminan a quien ve, también quitarán los pediatras y la unidad de neonatos porque enfermedad es enfermedad y da igual la edad que tengas, TODOS POR IGUAL, qué es eso de diferenciar en tratamiento una persona con cáncer a una persona con neumonía? DISCRIMINACIÓN, las medidas contra el bullying fuera, ¿qué importa que sea una violencia específica de estudiante a estudiante?nada, VIOLENCIA ES VIOLENCIA Y ME A SUDA EL ORIGEN.

Le habéis puesto cara, nombre y apellidos al patriarcado, aquí estamos las feministas, ni encantadas ni gustosas de veros, combativas y con experiencia en eso de sentir miedo. Ni un paso atrás en igualdad.