Squirting: Casi todo lo que querías saber de la eyaculación femenina y nadie te contó

En los últimos años tanto el porno como la comunidad científica (especialmente a través de los estudios sobre el Punto G) han reavivado el tema de la eyaculación femenina. El fenómeno también ha captado el interés en los salones eróticos, que cada vez incluyen más talleres prácticos sobre cómo iniciarse en el squirting. Este es el caso del EroStreet Festival, que incluye entre las actividades preparadas para el 12 y 13 de mayo en Barcelona, un taller sobre eyaculación femenina con la psicóloga y terapeuta de pareja Lydia Parrilla. Todavía queda mucho por desmitificar y por descubrir. Por suerte, ya tenemos despejadas algunas incógnitas:

¿Es orina el líquido del squirting?

Es la primera pregunta que se nos pasa por la cabeza: “¿será pis?”. Muchas mujeres creían que se orinaban en el sexo cuando sentían que la sensación de placer iba acompañada de un explosión de líquido. Según Lydia Parilla, aunque durante muchos años se habría creído que la sustancia expulsada era orina e incluso médicos extirparan estas glándulas para evitarlo cuando mujeres que no sabían que les sucedían y acudían a consulta alegando incontinencia urinaria, se ha comprobado que esto no es así: “Se puede ver tanto por el color, olor, densidad y demás características propias que nada tiene que ver con la orina”, comenta. Por tanto, no hay motivo para avergonzarse y sí, por el contrario, para entender lo que ocurre, relajarse y disfrutar.

¿Por qué este líquido?

Podríamos decir que la eyaculación femenina es una reacción fisiológica ante la excitación de la mujer. Cuando llega el momento del orgasmo, la presión que sentimos en nuestra zona genital, junto con las contracciones orgásmicas, provoca la expulsión de este fluido. Esta secreción, transparente y blanquecida, depende de las glándulas de Skene, que a menudo son denominadas como “próstata femenina” y pueden presentar diferencias entre una mujer y otra.

No obstante, como apunta Lydia, no tenemos que confundir orgasmo y squirting. Se trata de dos respuestas diferentes y uno se puede dar sin necesidad de que ocurra el otro. Las mujeres no necesitamos eyacular para sentir placer sexual o llegar al deseado clímax. Aunque a menudo sean fenómenos que van de la mano, son independientes. Es habitual, además, que muchas mujeres logren la eyaculación femenina antes de sentir el orgasmo.

¿Y si en lugar de un chorro, es un chorrito?

En los últimos años, las escenas de squirting en el porno han sido cada vez más recurrentes, convirtiéndose en un género específico en la industria. Sin duda, semejante chorro no deja a nadie indiferente. Hay quien busca este tipo de vídeos por morbo y quien lo hace por curiosidad. Sin embargo, lo que vemos en el porno es entretenimiento y no educación. No todas las mujeres que experimentan una eyaculación femenina lo hacen en cantidades tan abundantes como observamos en la pornografía.

El porno es una ficción de la sexualidad y da pie a la exageración. Por ello, en el sexo real, la cantidad de líquido eyaculado por parte de las mujeres puede variar bastante y no ser tan espectacular como escenifican algunas actrices porno. De hecho, según una investigación de carácter cuantitivo publicada en la revista International Urology and Nephrology, la eyaculación puede ser bastante escasa, alrededor de unos cinco mililitros.

¿Cómo iniciarse en el arte de eyacular?

Aunque existen juguetes sexuales que pueden ayudarnos a conseguir la eyaculación femenina, Parrilla recomienda que si optamos a intentarlo por primera vez o si ya lo hemos hecho, pero no lo hemos conseguido probemos con nuestros dedos. Así que, lo dicho, ¡un bote de lubricante y a tocarse!