Soy chica, heterosexual y disfruto viendo porno lésbico, ¿y qué?

No mentiré si digo que me gusta el porno. No me vuelve loca como el chocolate, pero lo cierto es que considero que consumo bastante (de lo primero, de lo segundo intento cortarme). ¿El motivo? Creo que es porque cuando comencé a descubrir mi cuerpo y a darme placer a mí misma, que una mujer viese películas porno no estaba bien visto (y a mí es que lo de que me prohíban me pone más cachonda todavía, qué le vamos a hacer).

Una actitud bien machista que mucho me temo no ha cambiado hasta la fecha. ¿Es culpa de las mujeres por no decir abiertamente que nos tocamos? ¿Culpa de la sociedad que no quiere saber que lo hacemos? Sea como fuere, hoy estoy aquí para debatir una importante cuestión que nunca me había parado a pensar, más allá de si consumir pornografía es o no cosa de mujeres.

La pregunta es la siguiente: ¿soy homosexual si disfruto de una buena escena sexual protagonizada por mujeres? No estoy hablando de tríos ni de orgías, hablo de sexo lésbico. Sin trampa ni cartón. A decir verdad, no recuerdo muy bien cuando comencé a interesarme por este tipo de escenas. Crecí intentando descifrar que se cocía en las películas que Canal + codificaba.

Esos movimientos, esas siluetas… Pero Internet llegó a mi vida (y a la de todos) y el porno estaba ahí. A un solo clic de distancia, pude comprobar qué era un ‘facesitting’, un ‘fisting’, un ‘bukake’ y una ‘tijera’…. ¿Me gustan las mujeres? No. O bueno, no que yo sepa porque hay gente que ya me hace dudar.

Fue durante una fiesta a altas horas de la mañana cuando mis amigos comenzaron a hablar de pornografía. Mi amigo Carlos estaba comentando que acababan de mejorar el buscador de ‘Youporn’ (el YouTube del porno) cuando se me ocurrió sumarme a la conversación.

“Es verdad. Ahora te salen búsquedas relacionadas y etiquetas sobre otros vídeos que pueden interesarte”, apuntillé. A la sorpresa inicial de que yo supiese esa información se sumó otra, la de que reconociese que habían mejorado su sección de sexo lésbico. “Puedes buscar por el nombre de la chica y la productora”, sentencié, consciente de que se iba a armar una buena.

“Un momento. ¿Tú ves porno lésbico?”, se apresuró a preguntarme Fernando. “Sí”, contesté. Y ahora, amigos y amigas, viene lo mejor, la pregunta del millón: “Pero… si a ti te gustan los tíos… ¿no?”. Que digo yo que qué tendrá que ver el tocino con la velocidad, pero cogí el toro por los cuernos.

“Sí, me gustan los hombres, pero reconozco que ver a dos mujeres juntas también me parece muy erótico y sensual”. Mis amigos se quedaron con cara de no convencerles mi explicación y me bombardearon a preguntas. Querían saber si me tocaba viendo a dos tías practicar sexo oral, si me gustaba cuando utilizan juguetes entre ellas… Estaban obsesionados con saber si estaría dispuesta a acostarme con una tía. ¿Lo estoy?

Vaya, vaya… Mis amigos consiguieron que comenzase a dudar. Mira tú que lo mismo soy homosexual y no me he dado cuenta. “A mí es que no me gustan los tíos, por eso no veo sexo gay”, dijo Luis, al que le faltó dar un trago de cerveza, eructar y darse golpes en el pecho. Puede entender que mis amigos piensen que si ven porno gay los acusen de homosexuales.

Vivimos en una sociedad en la que los machos, siguen siendo muy machos. Pero he de decir que también veo ‘Crímenes imperfectos’ y no tengo ninguna intención de cometer uno. Es decir, uno no ve todo lo que quiere hacer o todo lo que le gustaría imitar, ¿o sí?

Tengo amigas a las que les flipa ver ‘Empeños a lo bestia’ y dudo mucho que se vayan a Wisconsin a montar una franquicia. La cuestión es, ¿soy lesbiana porque me gusta ver porno lésbico? Yo pensaba que no, pero quizá hay una parte de mí a la que le gustaría probarlo y no se atreve…. Los caminos de la mente son misteriosos.

Aunque tengo una explicación aún mejor. Tras el desconcierto generado entre mis amigos, hice un poco de análisis preguntándome a mí misma por qué veía este tipo de escenas. Y creo que he dado con la clave.

Me gusta la manera en la que se tratan dos mujeres en la cama. Por ejemplo, en la mayoría de escenas de cunnilingus hombre- mujer, él podría parecer más bien que está bebiendo agua de una fuente tras haberse corrido (broma fina) la maratón de Nueva York. Vaya, que el tío va ahí a lo suyo, moviendo la lengua como un tornado y sin el más mínimo sentimiento. Que sí, que vale, que es porno, pero un poquito de sutileza no va a matar a nadie.

Creo que me gustan las escenas lésbicas porque, en la mayoría de los casos, se ve una sensualidad y un erotismo que traspasa la pantalla. Vaya, que me creo realmente que estén disfrutando. ¿Que dos tías también pueden protagonizar sexo duro? ¡Por supuesto! Pero considero que el sexo lésbico es mucho más… ¿bonito? A ver si ahora en vez de lesbiana lo que voy a ser es una romántica empedernida…