"Son un campo abonado para pederastas": una youtuber destaca el peligro de no vigilar a los niños cuando usan Internet

Aunque hoy en día Internet forme parte de nuestras vidas no hay que olvidar que puede ser un mundo muy peligroso, sobre todo, para los niños.

Una youtuber, ha querido concienciar a sus seguidores y no seguidores, llamando la atención sobre el peligro que están expuestos los niños en Internet, contando una anécdota personal que había experimentado y que rápidamente se ha hecho viral.

Todo comenzaba cuando (@isartvlog) de Twitter señalaba a través de su cuenta que un niño de tan solo 10 años le había dejado un mensaje en su cuenta de Youtube: "Eres tonta".

Sin embargo, ese insulto no era el problema, sino la punta del iceberg, la youtuber destacaba que ese niño en concreto llamó su atención y descubrió como se había abierto una cuenta de Youtube con sus nombres y apellidos y que estaba solo en casa, y como estaba solo por esa misma razón había decidido hacer un directo.

"Y por esto, señores, es por lo que los niños no deben tener acceso ilimitado y sin vigilancia a Internet. Qué vengan a llamar tonta a una persona adulta es lo de menos, son un campo abonado para pederastas y gente con malas intenciones" señalaba la youtuber Twitter.

Y continúa contando más ejemplos como en otras ocasiones también ha tenido que borrar comentarios de niños pequeños que le dejaban su número de Whatsapp, o incluso su dirección y que ella misma ha ido borrando, no obstante, destaca que evidentemente todos los yotubers no harán lo mismo porque no lo vean o simplemente les de igual.

Por último hace un llamamiento a que los padres vigilen a sus hijos en Internet.