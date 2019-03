No solo Charles Manson: Algunos de los peores asesinos en serie de la historia siguen vivos y tú no lo sabías

Gary Ridgway, Luis Alfredo Garavito, Mikhail Popkov, David Berkowitz, Dennis Rader, Theodore Kaczynski, Dennis Nilsen, Pedro Alonso Lóez, Peter Sutcliffe, Kenneth Bianchi, Donato Bilancia, William Suff, Joel Rifkin, Juan Corona, Robert Pickton, Robert Yates, Rosemary West…

La cantidad de asesinos en serie vivos es espeluznante. Y no estamos hablando precisamente de 'mindundis' del crimen, sino de algunos de los más brutales y sanguinarios 'psycho killers' de la historia. Afortunadamente, todos están cumpliendo cadenas perpetuas o condenas que no les permitirán salir de la cárcel hasta que no sean unos ancianos/as.

Algunos incluso mueren o los matan en prisión, como le ocurrió, en Marzo de este año, a Donald Harvey, 'El Ángel de la Muerte', hallado muerto con varios golpes en su celda de Toledo (Ohio). Otros 'serial killers' fallecidos recientemente son: Ian Brady, Robert Black, William MacDonald, Dorothea Puente, o las 'celebrities', Robert Hansen y Richard RamíreZ. Y eso que sólo estoy hablando de los últimos cinco o seis años.

Asesinos en serie | Agencias

Como decía en la introducción, el más famoso es Charles Manson, y no se le puede considerar un asesino en serie exactamente, ya que no cometió varios crímenes durante un espacio de tiempo prolongado con su correspondiente patrón de conducta y modus operandi.

Manson es más bien una mezcla entre un 'mass murderer' o asesino de masas y un 'spree killer' o asesino relámpago, y ni siquiera él fue el brazo ejecutor, sino que fue la familia Manson la que llevó a cabo la masacre de la mansión Tate/Polanski.

Familias disfuncionales, traumatismos físicos o psicológicos en la infancia, una predisposición psíquica a la maldad… estos y otros factores construyen la personalidad fría, calculadora, manipuladora y 'megalomaníaca' del psicópata y el asesino en serie.

Hay otro nexo, lo que los expertos llaman: la 'tríada fatídica': incontinencia urinaria, piromanía y crueldad hacia los animales, tres factores que se repiten en todos o casi todos ellos. Estos seres semi humanos o pseudo humanos, fascinan y horripilan a partes iguales.

De los nombrados arriba, voy a destacar los tres primeros, procedentes de tres países distintos, y cuyos actos homicidas han sobrepasado todos los límites y los han convertido en leyendas del crimen.

El estadounidense Gary Ridgway es, sin duda, una de ellas. Más conocido como 'El asesino de Green River', ya que siempre actuaba en esa zona fluvial del estado de Washington. Fue un excombatiente de Vietnam y un fanático religioso. Se le atribuyeron 48 víctimas aunque él confesó 71, y no sólo eso, sino que quiso colaborar en la búsqueda y localización de los cuerpos. Gracias a esto, se libró de la pena de muerte.

La violación y la necrofilia fueron dos de sus señas de identidad. "Elegí a las prostitutas porque creí que podría matar cuantas quisiera sin ser atrapado." Tiene 68 años y cumple condena en la Penitenciaría estatal de Washington en Walla Walla.

Luis Alfredo Garavito aka La Bestia, El Monje, El Cura o El Loco, junto a Pedro Alonso López, fue el mayor asesino en serie de niños de Latinoamérica y de casi todo el planeta. Garavito, al ser vendedor ambulante, recorría el país una y otra vez, era un asesino nómada, hecho que complicó su captura.

La violación y la necrofilia también fueron dos de sus señas de identidad, a las que hay que sumar, la pedofilia, el sadismo y la mutilación. Intentaba calmar sus ataques de ira con alcohol y trató de expiar sus males con la Biblia. "Yo admiraba mucho a Hitler, quería llegar a ser como él, conseguir poder para hacerme respetar.” Tiene 61 años y cumple condena en la Penitenciaría de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar.

Garavito | Agencias

Andréi Chikatilo, Alexánder Pichúshkin y Mikhail Popkov, son los tres peores asesinos en serie de Rusia. Popkov, 'El Hombre Lobo de Angarsk', como tantos otros 'serial killers', llevaba una vida aparentemente normal, estaba casado y tenía una hija. Para más inri, era policía, algo que lo convertía en el último sospechoso.

Desde el interior de su vehículo policial, en las salidas de las discotecas, esperaba a chicas ebrias y ofrecía su ayuda sólo a las que guardaban semejanzas físicas con su madre. En lugar de llevarlas a casa, conducía hasta las afueras, sobre todo zonas boscosas y cementerios.

Allí las golpeaba con un hacha, las apuñalaba o las estrangulaba hasta matarlas. Obviamente también las violaba, a una incluso la decapitó y a otra le extrajo el corazón. "Fue su culpa. Andaban borrachas por la calle en lugar de estar en casa con sus maridos e hijos." Popkov fue detenido el 23 de junio de 2012 acusado de 22 asesinatos pese a que él confesó 82. Tiene 53 años y cumple condena en La Institución Federal Gubernamental 'Delfín Negro.'

Siempre hubo, hay y habrá asesinos en serie, y ni si quiera perfiladores o criminólogos de la talla de Robert Ressler o Robert Hare podrán hacer nada al respecto. Lo más inquietante de todo es que ninguno de ellos es demasiado viejo, es decir, sabiendo cómo está la justicia, alguno de ellos podría estar en la calle dentro de poco y volver a matar.