La revolución veggie: el 35% de los españoles ha reducido el consumo de carne

Parecía una de las bromas que en el mundo anglosajón se multiplican en los medios de comunicación con motivo del April Fools Day, su particular Día de los Inocentes, que tiene lugar el 1 de abril. Y sin embargo, es completamente real: Burger King lanzará su popular Whopper en versión 100% vegetal. Lo hará de la mano de Impossible Foods, empresa estadounidense especializada en este tipo de productos.

La estrategia, en la que ya se metió recientemente de lleno su competidor, McDonalds, con el lanzamiento del McVeggie en varios países del globo, responde a una realidad que parece imparable: el número de personas que limitan o eliminan completamente los productos animales de su dieta no para de crecer. Existe un nicho de mercado, y hay que ir a por él.

En España, el último estudio The Green Revolution, realizado por la consultora Lantern, confirma esa tendencia: el 9,9% de los españoles adultos son veggies. O lo que es lo mismo, veganos, vegetarianos o flexitarianos, personas estas últimas que restringen el consumo de productos animales a ocasiones muy puntuales. Más allá de eso, el 35% de los españoles adultos asegura haber reducido el consumo de carne roja.

Quizá tras haber tomado nota de que la supuesta revolución veggie está teniendo su eco en España, los próximos días 13 y 14 de abril se celebra en Madrid Veggie World, la feria vegana más importante de Europa y un evento centrado en los productos 100% vegetales.

“El objetivo principal de la VeggieWorld es normalizar el veganismo”, señala Cristina Rodrigo, Portavoz de ProVeg España, organizadora de la feria. “Queremos englobar

bajo un mismo techo el universo que ofrece el mundo de las alternativas vegetales”. Y así, habrá alimentación, moda, cosmética y charlas y showcookings”. Y tras dos años en Barcelona quieren hacerlo en Madrid, a la que consideran “la ciudad más veggie de España, pues acoge al 13.8% de la población es flexitariana, vegetariana o vegana”.

En opinión de Cristina, el auge del fenómeno veggie se explica por ”la democratización del acceso a la información hace que cada vez sea más fácil conocer lo que hay detrás de lo que comemos. Desde las condiciones en las que malviven los animales hasta cómo contamina el planeta la ganadería. Por otro lado, las alternativas vegetales son cada vez más accesibles y asequibles La transición hacia una alimentación (más) vegetal, sin perder las texturas ni los sabores a los que estamos acostumbrados, es cada vez más fácil”, señala.

Javier, vegetariano desde hace cinco años, asistirá a la feria para conocer algunos de esos productos y sabores. “Me parece una gran iniciativa. Cada vez es más fácil ir a hacer la compra o salir a cenar y encontrar algo en la carta que puedas comer”, asegura. Mientras más personas se den cuenta de que es posible vivir son comer carne o pescado, mejor para los animales”, reflexiona.

Julia es vegana desde hace 10 años, pero no parece especialmente entusiasmada con este tipo de ferias. “El veganismo es un movimiento político. No una dieta, ni una moda, ni una forma de consumo”, denuncia. “Se está tratando de desvirtuar un movimiento que tiene como objetivo el fin de la explotación de los animales, no convertirse en un nuevo nicho de mercado”.

“¿Qué sentido tendría comprarse un Whopper vegano y darle dinero a la misma empresa que participa en la muerte de millones de animales cada día?”, se cuestiona Julia. Y va más allá. “¿Fflexitariano? ¿Qué mierda es esa? ¿La gente que come carne, pero sólo de vez en cuando? ¡Entonces todo el mundo es flexitariano! O estás a favor de explotar y matar animales por placer, o estás en contra. Que sí: que todas hemos pasado por un proceso antes de hacernos veganas, pero es ridículo tener que buscar etiquetas a todo para sentirte especial”, concluye.