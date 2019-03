"Recibí un correo en el que me dicen que me han grabado masturbándome"

Por eso, cuando recibes un email que dice que un hacker te ha estado espiando mientras te masturbas, tienes dos opciones: o cagarte de miedo pensando que te van a extorsionar como a un cerdo en un capítulo de 'Black Mirror', o ilusionante con que alguien se haya tomado el tiempo de escribirte un email e incluso de recopilar tus hits onanistas, retomando costumbres pseudo-decimonónicas.

Este correo en concreto se trata de una cadena de spam que busca chantajearte llamándote pervertido, y pidiendo un rescate de 2.000 euros para evitar que todos tus amigos descubran que te masturbas viendo porno adolescente.

Es decir, que si no quieres dar pena a tus amigos permitiendo que vean tu mirada de besugo limpiándote el glande cuando eyaculas, debes dar otro tipo de pena pagando algo más de dos salarios mínimos interprofesionales a un hacker que utiliza para comunicarse una cuenta de correo autodenominada como “Hacker anónimo”.

El texto en cuestión es este:

“Te doy las últimas 72 horas para realizar el pago antes de enviar el video con tu masturbación a todos tus amigos.

La última vez que visitaste un sitio web pornográfico con adolescentes, automáticamente descargaste e instalaste el software que desarrollé.

Mi programa ha encendido tu cámara y grabó el proceso de tu masturbación. Mi software también ha descargado todas tus listas de correo electrónico y una lista de sus amigos en Facebook.

Tengo el archivo de tu masturbación en mp4 y un archivo con todos tus contactos. ¡Eres un pervertido!

Si deseas que elimine ambos archivos y guarde el secreto, debes enviarme el pago en Bitcoins. Te doy las últimas 72 horas. Si no sabes cómo enviar Bitcoins visita Google. Envía 2.000 euros a esta dirección…”

Entrevistamos a David R., madrileño, y receptor de este correo para saber qué sintió al recibirlo.

¿Porque leíste este correo y no pasaste de él como supongo que harás con otros spam de este tipo?

Suelo revisar que tengo en spam porque lo mensajes de herederos de dinastías africanas con fortunas bloqueadas y la gente random que se quiere hacer amigo mío me parecen divertidísimos, y aparte siempre me recuerda al proyecto Polyspam de Cristina de Midel, y si ya firman como hacker anónimo pues con mas intriga lo abro.

¿Cómo fue ese primer momento en el que dudaste de si era verdad?

Al principio, pensé que sería verdad, de hecho molaría que todo el mundo tuviese una bonita foto mía tocándome, ya que si de ser todo esto verdad me molaría hacer un fotolibro. Luego descarte la idea porque si fuese un hacker de verdad creo que el correo no me llegaría a la carpeta de spam. Aparte pensándolo bien el ángulo del que se habría grabado no daría demasiado ángulo de visión, además mi teléfono es ya antiguo y la cámara frontal es vergonzosa.

¿Crees que la persona que hace esto estará sacándose una pasta?

Tengo entendido que hay como "granjas" de estafas, en algún lugar remoto decenas de personas enviando mensajes a cascoporro para ver si alguna cuela, de esto o de mil cosas más. la opinión que tengo de esta gente es positiva, vivir de vender humor, el sueño de cualquier persona, yo también soy un emprendedor así que les entiendo.

¿Vas a cambiar algún hábito a raíz de este mensaje?

Creo que no, no acepto gente random en las redes sociales pero ahora, justamente, voy a cambiar de teléfono y la cámara frontal es bastante mejor.