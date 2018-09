¿Realmente, un piropo es un acto machista?

Echemos un poco el freno del feminismo porque estoy a punto de bajarme de su carro. Uno al que yo misma me subí desde el momento en el que nací o por lo menos eso opina mi psicóloga. “María, tu problema es que eres feminista y ni tú misma lo sabes”, me dijo en una de mis primeras sesiones. Una afirmación que me sorprendió en un primer momento, pero que enseguida acepté como verdad absoluta. Sin embargo, mi desconcierto sobre mi condición de feminista llega de la mano de determinados discursos que no alcanzo a comprender. ¿Seré yo? ¿Será el feminismo?

Todo comenzó cuando leí un par de artículos (escritos por respetadísimas feministas) en el que comparaban los piropos con el acoso sexual. Lo cierto es que nunca me había parado a verlo desde ese ángulo y de primeras lo di por válido. Hasta que comencé a recordar situaciones en las que había sido piropeada y, ¡sorpresa!, me había gustado. Es verdad que no conocía de nada a ese chico que se cruzó conmigo por la calle y que giró su cuello al pasar por mi lado al grito de “¡guapa!”, pero me encantó igualmente. Me dio un subidón de adrenalina y llegué con una sonrisa de oreja a oreja a mi casa.

El problema está en que, según los artículos que había leído, mi actitud no había sido la esperada para una mujer que quiere ser considerada feminista. Tenía que haberme sentido atacada, acosada, sucia… Tendría que haberle gritado al chico que se fuese a la mierda y haberlo denunciado en redes sociales. Ajá. Pues no, queridas y queridos. A mí, me gustó. Y claro, yo me pregunto, ¿puedo seguir siendo feminista si no me molesta que un hombre me diga que le parezco atractiva?

¿Una actitud machista? | Pexels

Recuerdo un verano en la playa, cuando yo tenía unos 18 años, que me fui de vacaciones a la playa con mis padres. Estaba con mi madre debajo de la sombrilla cuando un chico de unos veintipocos se acercó a ella y le dijo: “Señora, tiene usted una hija muy guapa”.

En ese momento me puse roja como un tomate, mi progenitora le dio las gracias y mi apuesto pretendiente desapareció entre las olas. A día de hoy, mi madre a veces recuerda aquella anécdota y creo que en sus palabras está la clave de todo este embrollo con los piropos ‘machistas’: “Antes las personas tenían educación”. Exacto.

En mi humilde opinión, no creo que los piropos en sí sean machistas. Creo que depende del tono, la situación y la persona que hace uso de ellos. También he tenido experiencias negativas al respecto. Más de una vez he tenido que aguantar al típico baboso que se te queda mirando el escote al tiempo que balbucea: “Menudo par de tetas, guapa”.

Claro está que esto ni me gusta ni lo tolero. Pero no porque el piropo en sí sea machista, repito, (más que nada porque es verdad que gasto una talla bastante considerable de sujetador y que la gravedad aún no ha hecho mella en ellas), si no por lo poco educado del comentario y lo fuera de tono que está. Además, no es lo mismo que te digan “guapa” que alaben el tamaño de tus pechos con un claro matiz sexual que da bastante grima.

También es cierto que yo en la vida he piropeado a nadie al que no conozco. Por mi cabeza nunca ha pasado la idea de decirle a un chico que me acabo de cruzar que es muy guapo. ¿Debería hacerlo? La cuestión es, ¿por qué las mujeres no piropeamos a los hombres que no conocemos? ¿Cuestión de educación? ¿Biología? Tengo amigas que lo han hecho unas cuantas veces y estoy segura de que ellos no se han sentido intimidados ni violentados. Aunque quizá el hecho de saber que son físicamente más fuertes, les hace ser menos vulnerables a estos ‘ataques’ verbales.

Pero repito, ¿son en sí mismos machistas los piropos? Sigo creyendo que no y eso que hasta la RAE me lo pone complicado: “Dícese del dicho breve con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer”. Vaya, pues va a ser que lingüísticamente hablando lo mismo lo son un poco. Me da igual, creo firmemente que el piropo no es machista, lo es la actitud del ‘piropeador’. Dicho queda.