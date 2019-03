Si los hombres no colaboran en casa, que la nevera te haga la compra solo ayuda a las mujeres

EL INTERNET DE LAS COSAS NO ES FEMINISTA

¿Te imaginas no tener que volver a preocuparte nunca más de las tareas domésticas de tu casa? Que nunca más se te presente la situación de “tengo el piso hecho una leonera y no tengo ganas de limpiar”. Ni de ir a la compra. Y que en cambio, tengas una nevera inteligente que detecta el poco abastecimiento de alimentos que tienes y te haga un pedido. O que te quede poco detergente y puedas comprarlo solo pulsando un botón de la lavadora. Hubiera supuesto una gran descarga para nuestras madres. ¿Habríamos avanzado más en temas de igualdad? Creo que no.