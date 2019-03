¿Puede hablar todo el mundo de feminismo?

¿Puede hablar todo el mundo de psicología, medicina, nutrición y feminismo? Sí por poder pueden, de hecho lo hacen pero, ¿pueden hablar con fundamento y sin quedar cual patán venido a menos?

Eso ya no.

Por favor, no confundir entre una conversación de bar solucionando el mundo con más alcohol en vena que sangre y hablar en medios medios de comunicación masiva y/o formando.

¿Alguien se dejaría operar a corazón abierto por quien su formación como cirujana/o ha consistido en leerte un breve manual y/o hacer un test? Lo dudo mucho porque moriría.

El feminismo, al igual que la medicina, salva vidas. Es tremendamente irresponsable dejar tu vida en quien no tiene formación ninguna más allá de leerse un breve manual y/o hacer un test.

Hay un certificado de profesionalidad, el SSCE0212-Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres del INEM donde el personal docente que imparte el temario no sabe NADA aka leerse un manual y/o hacer un test del Instituto de la Mujer, maravillosos pero no suficiente para formar, de perspectiva de género.

Hay debates sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer (aborto, vientres de alquiler) e incluso sobre embarazo o lactancia donde no hay ninguna mujer. Sí, aquí, en España.

Hay mesas redondas sobre la violencia machista donde expertas/os de violencia machista ni están ni se se les espera. Sí, aquí, en España. Recordemos que existir existen; pero no le dan importancia ni autoridad ni valor.

Hay infinidad de profesionales que no han tenido formación académica con perspectiva de género y esto hace que por ejemplo abogadas/os sean capaces de decir para analizar que una mujer que sufre violencia de género no denuncie a su pareja que es porque el amor es ciego.

O que denigrar a una mujer abusando de ella es hacer el imbécil pero no ser malos chicos.

Sí, aquí, en España.

Hay medios que siguen poniendo de titular que una mujer muere a manos de su pareja y además enseguida añaden que no había denuncia previa por malos tratos así que igual podría ser otra cosa y no violencia de género cuando la realidad es que solo se denuncia el 30% de los casos en violencia de género, es decir, hay un 70% que no consta.

¿Cómo cambiaría el relato tan solo cambiando el sujeto y que en vez de poner “otra mujer muere” pongan “otro hombre asesina”? No, no sería igual el impacto social.

Hay quien se le llena la boca diciendo que la solución a la desigualdad aka machismo aka violen-cias de género está en la educación y se la trae al pairo la formación que han tenido el personal docente que oye, debe ser que se han educado y socializado en Marte y ni la socialización ni la cultura androcentrista patriarcal les ha afectado por eso, forman a menores bajo el “Enseña a tu hija independencia económica para que busque un compañero y no un patrocinador.

Enseña a tu hijo independencia doméstica para que busque una compañera y no una sirvienta” que no puede contener mensajes más nocivos. Ni tu hija ni tu hijo tienen por qué buscar a nadie ni por qué ser heteros.

Hay hombres aliadosfeministas que dicen copian plagian lo que ha dicho una mujer sin nombrarla porque ser aliado feminista está bien pero quedar de guay está mucho mejor, debe ser.

Mira, lo siento pero yo ya estoy harta. Y de verdad que esto no va de titulitis ni de intrusismo. Va de formación, tener conciencia y responsabilidad social. Desde que descubres que eres feministas hasta que tu discurso y tu conducta es feminista hay un gran trabajo interior (analisis) y exterior (formación).

Con tu conducta no me refiero ni de lejos a depilarte, maquillarte, usar tacones o perrear que cada una se sacude el patriarcado como puede. Me refiero a tomar conciencia de lo que implica tu mensaje. Yo hace unos años tenía un discurso tela transfobo porque equiparaba el tener un determinado genital a un determinado género y oye, hacía mucha gracia hasta que vi el dolor que causaba a otras mujeres más oprimidas que yo y dejo de tener gracia.

A día de hoy soy plenamente consciente de los privilegios respecto a otras mujeres. Mujer cis, blanca, hetera, no pobre. No voy a pedir perdón por ello pero sí intento dejar un espacio que no era todo mío aunque me hicieron creer que sí. Esto que parece muy simple es lo mínimo que debes pensar antes de hablar o formar en feminismo.

Toda mujer comparte los mandatos de género pero no todas por igual. Esto es, entre muchísimas cosas más, lo que debería saber cualquier persona que se declare feminista y dar autoridad a quienes se han formado en ello con su esfuerzo, tiempo y dinero o ¿tú si preferirías que te opere a vida o muerte alguien que se ha leído un breve manual y/o hecho un test?