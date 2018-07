Las playas más gayfriendly de España

La sociedad evoluciona y los jóvenes cada vez son más liberales, algo que está preocupando a las asociaciones y organizaciones que luchan contra las enfermedades de transmisión sexual. No sólo por el desconocimiento que existe en nuestra sociedad si no por la falta de interés por un gran número de ciudadanos que no se han realizado pruebas rápidas que detectan una infección de alguna de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).