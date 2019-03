Piensa por qué no sabes responder las preguntas de este Trivial feminista

Tras las la conclusión habitual de que el dinero corrompe a las personas, con sus consecuentes peleas familiares, el Monopoly quedaba desterrado en lo más alto del armario. Así que, en nombre de la paz, la costumbre os llevaba finalmente a escoger el Trivial. El juego de mesa marcó una época e introdujo conocimientos culturales en nuestro ocio. Pero ¿y si nuestras ediciones del juego hubieran recogido contenidos feministas?

Imagínate esas noches discutiendo con tus padres, pero en lugar de hacerlo sobre el ciclista de turno que ganó el oro en las Olimpiadas de 1988, fuese sobre la nacionalidad de la primera mujer que viajó al espacio. O sobre el primer país en legislar a favor del derecho al aborto. Mujeres haciendo cosas; qué extraño paraíso.

Si ese escenario hubiera existido, probablemente tendríamos más terreno conquistado en la lucha por la diversidad sexual y la igualdad de género. Pero parece que no todo está perdido; podremos vivir esa experiencia con nuestros hijos porque ya está disponible el primer Trivial feminista: 'Feminismos reunidos, la revolución empieza en tu salón'.

Las responsables son Sangre Fucsia, un colectivo amante de la radio como vía para oír, comunicar y unir. Emiten un fanzine sonoro semanal que puedes escuchar a través de la web y donde encontrarás contenidos relacionados con la realidad cultural y política desde una mirada feminista y crítica. Sus más de 100 programas acumulan investigaciones e informaciones a las que quisieron dar un formato más lúdico. Un hervidero radiofónico que fue el caldo de cultivo perfecto para que naciese Feminismos Reunidos.

Así que el resultado fue un crowdfunding en la plataforma Verkami que recaudó 71.152 euros a finales de año, 67.152 más de lo que solicitaban. Algo que hace pensar sobre la necesidad real de una iniciativa así que visibilizase lo que la historia oficial, esa que se documenta y llega a oídos de todos, a menudo no recoge y guarda oculto a la luz.

Como la versión tradicional del Trivial, se recogen varias categorías bajo las que se organizan sus preguntas. Cuando juegues, podrás elegir tu prueba entre Academia, donde se incluyen grandes referentes teóricos de ayer y de hoy.

Calle: con todo los referente a movimientos sociales y activismo, también en Internet. Cuerpos: donde se tratan temas de sexualidad, salud, LGTBQ y transfeminismos. Cultura: con las aportaciones femeninas y feministas a la historia de la literatura, música, Bellas Artes, cine, etc. Derechos: donde se recogen los avances en materia de derechos, política, convenciones y lo relativo a legislación internacional; y, por último, Herstory, porque nosotras también formamos parte de la historia aunque en ocasiones nos aparten de ella.

¿Sabrías la respuesta a estas preguntas sin tener que buscar en Wikipedia?

- ¿De qué tecnología actual fue precursora la maestra, innovadora pedagógica e inventora ferrolana Ángela Ruiz Robles con su patente de 1949?

- ¿En qué país desarrolla su carrera la cantante de hip-hop feminista Ana Tijoux: Francia, Estados Unidos o Chile?

- ¿Qué famoso filósofo y matemático era el marido de la feminista socialista y activista por el control de la natalidad de principios del siglo XX, Dora Black?

- Nombra una de las principales fotógrafas que documentaron la guerra civil española.

- ¿Qué canción popularizada en 1956 por Elvis Presley había grabado cuatro años antes con gran éxito la cantante negra Big Mama Thornton?

- ¿De qué enfermedad murió Ada Lovelace con 36 años, la primera persona en programar un sistema informático, en 1852?

- ¿En qué año la Constitución española de la II República otorgó el derecho de sufragio a las mujeres mayores de edad?

- ¿Por los descubrimientos contra los efectos de qué enfermedad recibió el premio Nobel en 2015 la científica china Tu Youyou?

- ¿En qué ciudad europea se celebró en 1993 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que por primera vez reconocía la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos?

- ¿Qué descubrimiento astronómico realizó Jocelyn Bell en 1967, con 24 años, aunque el Nobel de Física de 1974 lo recibió únicamente Anthony Hewish, su tutor?

- ¿Quién fue la primera actriz negra en ganar un Oscar de Hollywood en 1940?

Las respuestas te sorprenderán.

Si las mujeres no estamos en los altos cargos de empresas, no estamos en libros de texto, no estamos en los de historia, no estamos presentes en juegos de mesa… ¿existimos más allá de las cuatro paredes del ámbito doméstico? ¿cómo seremos recordadas? ¿qué posibilidades serán capaz de imaginar las niñas para su futuro?

Posibilidades de imaginación, y en eso el ocio y el juego hacen mucho. Aprender jugando, y terminar haciendo. ¿Cómo seríamos ahora si este juego hubiera sido tan popular como el Trivial o el Monopoly durante nuestra niñez? Es algo que nunca sabremos, pero sí que está al alcance de nuestra mano construir cómo seremos mañana. Ya se sabe: lo personal es político, y la revolución comienza en tu salón.