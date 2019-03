Pedro Sánchez y España pierden la oportunidad de nombrar a la primera ministra transexual

Un núcleo importante del PSOE, el día que gano la moción de censura, insto al nuevo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a formar un ejecutivo que represente a toda la sociedad, entre ellos el nombramiento de la primera ministra transexual para llevar la cartera de Igualdad. El mismo día que esta información se filtraba entre los periodistas, surgía en las redes sociales una campaña bajo el nombre 'Queremos que Carla Antonelli sea la nueva ministra de Igualdad', que consiguió lograr 300 firmas en apoyo a esta petición en una plataforma social.

Y no es casualidad que el nombre de Carla Antonelli sonara con fuerza, es la imagen más visible del PSM y del PSOE en temas relacionados con el colectivo LGTBI y la Igualdad. La actriz ya fue pionera al convertirse en la primera persona transexual en ser diputada y sigue siéndolo en la Asamblea de Madrid desde el año 2011 por el PSOE, logrando entre sus grandes éxitos ser una de las principales promotoras de la aprobación del texto y la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia aprobada el 22 de Julio de 2016. Y pionera ya que Antonelli fue la primera persona que pidió el cambio de nombre y sexo en Madrid.

“Me pilló de sorpresa, estaba en Canarias cuando vi en las redes que empezaba a salir mi nombre y el Lunes cuando estaba ya en Madrid vi la campaña de Oscar Sanz, no puedo más que agradecerle, ya que ha sido hecha de una buena voluntad tanto por parte de quien la crea como de toda la gente que la difundió por las redes”, nos explica para Tribus Ocultas Carla Antonelli.

Antonelli es una mujer de partido y con una gran convicción política: “Si mi secretario general, y ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, me hubiera llamado y propuesto el Ministerio de Igualdad, mi respuesta hubiera sido sí; nunca diría no al presidente y hubiera sido un gran reto, pero lo hubiera afrontado con mucho orgullo y desempeñado con mucha entrega y dedicación como llevo haciendo desde el 2011 en la Asamblea de Madrid”.

“Creo que Pedro Sánchez ha creado el mejor equipo de gobierno y lo he felicitad desde el primer momento y respecto a Carmen Calvo es una gran elección, la conozco y es una apuesta segura. Una mujer comprometida con la Igualdad y con el colectivo LGTBI, así lo demostró cuando la aprobación de la ley del matrimonio Igualitario”, añade.

Sin embargo, el equipo más cercano del presidente Pedro Sánchez barajaba el nombre de Mónica Silvana González, que con la llegada de Pedro a la secretaría general del PSOE fue nombrada secretaria de Área de Movimientos Sociales y Diversidad de la Ejecutiva Federal. Un ministro del actual gobierno llegó a asegurar en los pasillos del Congreso cuando se estaba debatiendo la moción de censura que el gabinete de Sánchez "tendrá paridad pero también irá más allá, tenemos que ser una sociedad que mira al futuro y dar visibilidad a personas que tienen menor visibilidad, en el PSOE tenemos gente muy preparada”.

Ese día no se hablaba de Mónica como Ministra de Igualdad, puesto que ya estaba más que concedido a Carmen Calvo, si no que se hablaba de la Diputada de la Asamblea de Madrid como la directora del Alto Comisionado contra la pobreza infantil o como la Nueva secretaria de Estado de Servicios Sociales. Dada su experiencia en el partido, como Diputada en la Asamblea de Madrid, desde 2015. Es portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, vicepresidenta segunda de la Diputación Permanente, vocal de la Comisión de Políticas Sociales y Familia, y vocal de Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid.

La secretaria de Área de Movimientos Sociales y Diversidad de la CEF-PSOE es una mujer que lucha contra la discriminación y la intolerancia, ante las especulaciones sobre su incorporación al Gobierno de Pedro Sánchez.

“Con Pedro Sánchez hemos intercambiado mensajes, pero no en líneas de los ministrables, si de algunas políticas a desarrollar. Entiendo que el equipo que constituyó y presento ante el Rey, lo tenía previsto y elaborado desde hace mucho tiempo, son perfiles de alto prestigio y experiencias”, asegura Mónica Silvana González.

“Puede definirse como el dream team de la política europea. Por ello, creo que humildemente me queda mucho que aprender, formación y experiencia aún”, indica.

Pero, finalmente, Pedro Sánchez y su equipo han declinado los consejos de algunos dirigentes de incluir una persona transexual en su gabinete, según asegura alguien muy cercano al nuevo presidente del Gobierno al preguntarle por esta cuestión: “Yo creo que no es necesario etiqueta a las personas por su género, el ejecutivo tiene guiño a toda la sociedad y en especial al colectivo LGTBI, no era algo necesario el tener una ministra transexual”.

Lo que si nos aseguran tanto desde el PSOE como desde Moncloa es que Pedro Sánchez estará presente en las celebraciones del Orgullo LGTBI que se celebrará en Madrid del 28 de junio al 8 de julio, como ya hiciera cuando llego por primera vez a la secretaría general del PSOE.

Además, nos dicen que no solo estará presente el nuevo presidente del Gobierno si no que la gran mayoría de ministros harán actos de presencia durante la semana de celebración del colectivo en actividades, presentaciones y otros actos a los que están siendo invitados, así como su asistencia a la Manifestación Estatal.

Mientras tanto, ambas mujeres siguen luchando en sus labores, Carla Antonelli este jueves defenderá la Proposiciones No de Ley La Asamblea de Madrid por la que: “Instaremos al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a adoptar y desarrollar las medidas necesarias en relación con el reasentamiento de menores extranjeros no acompañados y otros colectivos vulnerables en campos de refugiados”.

Ante la pregunta si algún día tendremos una mujer transexual como ministra, así lo desean y esperan las dos grandes militantes del PSOE, por su parte Antonelli: “Si no es hoy, es mañana; nos toca esperar dos o cuatro años, pero estoy convencida de que sucederá y será un hecho que nos llevara a la plena igualdad y completar el largo camino que nos queda por andar. Hay que dejar claro que ser una persona transexual no nos limita a pesar de los prejuicios de nuestra historia”.

Algo que ella sabe más que de sobra ya que cuando llego en 2011 a la Asamblea de Madrid sufrió todo tipo cometarios homófobos. “El camino se demuestra andando y estoy contenta y orgullosa de mi labor dentro del partido y del grupo en la Asamblea con las leyes, proposiciones y enmiendas que presentamos en la cámara”, explica.

Por su parte, Silvana afirma: “Creo que las políticas LGTB, de diversidad en general, no solo la diversidad sexual o de genero sino también la diversidad racial, de origen, étnica, funcional, son una prioridad de este gobierno y no significa ni tiene porque ser desarrollada por una persona transexual, heterosexual u homosexual. Lo importante es que estén incluidas en la agenda y exista compromiso en desarrollarlas, y además dotarlas de presupuestos, y eso llegara cuando se tramiten los siguientes presupuestos generales, entiendo”, apostilla.

No obstante, Silvana considera que la forma de desarrollar "políticas LGTB, es darle normalidad dentro de las políticas de estado. EL Consejo de ministro está integrado por personas abiertamente defensoras de la diversidad sexual y de género, pero si estaría bien que la persona en ocupar un cargo a la altura de esa responsabilidad sepa de la materia, no solo que sea de una diversidad u otra”; pero no entra a valorar si hubiera sido una buena oportunidad de dar visibilidad en algún ministerio o secretaria de Estado de poner alguna persona transexual.

Lo que está claro es que una vez más España funciona según funcione la sociedad, ahora es el momento de las Mujeres un tiempo nuevo del feminismo que hace historia como ya hizo el 8 de Marzo. Pero lo que tenemos que aprender como sociedad es a no etiquetar como si de un supermercado se tratase y que si queremos igualdad y discriminación, tenemos que empezar por nosotros mismos y si echamos la vista atrás nunca hubiéramos imaginado que una moción de censura en nuestra democracia saldría adelante, puede suceder, cuando todos en las composiciones del Gobierno mirábamos el número de mujeres de un ejecutivo sin hablar de su experiencia en esta ocasión cambio.

Lo que tenemos que empezar a pensar es que el colectivo LGTB y en especial el transexual tienen que empezar a tener mayor visibilidad dentro de nuestra sociedad. Y si una vez más hemos vuelto a perder una gran oportunidad de hacer historia, pero de los errores se aprende y en un máximo de dos años volverá haber elecciones y podremos cambiar lo ocurrido. Pero aún queda por saber vuestra opinión: ¿Está España preparada para tener una ministra transexual?