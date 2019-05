No apto para mal pensados: ¿Qué es lo que ves realmente en estas fotos de fruta?

Todo aquel que haya visto ‘Call me by your name’ recordará la famosa y polémica escena del melocotón. En pleno despertar sexual, Elio explora su cuerpo a través de un melocotón, una simple pieza de fruta que se ha convertido en la protagonista de una de las escenas de masturbación más emblemáticas del cine.

Stephanie Sarley es una artista estadounidense contemporánea que ha sabido, con dulzura y una pizca de picardía, exprimir toda la sexualidad de la fruta en cada una de sus obras. Pero cuidado, no estamos hablando de cuidados óleos, Sarley es una virtuosa multimedia conocida en Instagram por sus "vídeos de arte de frutas", dotados de un peculiar humor surrealista.

Todo comenzó en 2015, cuando su novio le ofreció una naranja sanguina y ella, de forma esporádica y poco inocente, comenzó a juguetear con la fruta mientras capturaba con su cámara todos sus movimientos. Publicó el resultado en su cuenta de Instagram y, a los pocos minutos, el vídeo se hizo viral. Por aquel entonces su cuenta tenía 10 seguidores. Ahora roza los 400k.

Su obra contiene una gran carga simbólica, pues mediante los vegetales realiza una magistral reivindicación feminista. Su intención es romper el tabú que existe con respecto a la sexualidad femenina a través del humor absurdo. Concretamente, ese primer vídeo protagonizado por la naranja sanguina tiene un significado especial: representa el acto sexual con una mujer que tiene la menstruación. En este vídeo te dejamos algunas de sus publicaciones.

Sus polémicas fotos han dividido a la opinión pública. Hay quienes alaban esta ingeniosa y sensual reivindicación y quienes, por el contrario, tachan su obra de grosera y ordinaria. Sarley tiene que lidiar diariamente con amenazas de los usuarios, acoso sexual, denuncias por infracción de los derechos de autor y la política de la propia red social, ya que Instagram ha censurado su cuenta en varias ocasiones.

¿Es arte o una grosería? La subjetividad juega un papel fundamental en esta distinción, pues objetivamente estamos solo hablando de… fruta. ¿Y tú que ves? El vídeo puedes ver algunas de sus obras maestras.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Hablamos con una sexóloga que trata la adicción al porno