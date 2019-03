El Museo del Prado sale del armario para celebrar también el World Pride 2017

Con la celebración del Orgullo LGTBI a la vuelta de la esquina, en un año en el que Madrid ha sido además elegida sede del World Pride, Carla Antonelli explica que esto no es solo una fiesta, sino una reivindicación de más de 40 años. Rememora que no hace tanto a los homosexuales se les internaba en manicomios y, además, critica al Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, por no darle suficiente visibilidad al colectivo trans en las campañas del World Pride 2017.