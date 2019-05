El mundo de la moda no quiere que las mujeres disfrutemos de la vida

¿Quién disfruta si no puede comer, hablar, tener sexo libremente y sin sentimiento de culpa o vergüenza? No es casualidad que los insultos que más se dicen a las mujeres con intención de humillarla o desacreditarla sean gorda, loca y puta.

Se ha hablado mucho de las posturas imposibles en las publicaciones de moda, como si las mujeres estuviéramos muertas, con los hombros que parezcan sacados de sus sitio como si hubiéramos sido atropelladas o estuviéramos recién salidas de una agresión sexual o drogadas hasta la extenuidad. Pero yo tengo una teoría, las modelos de Zara quieren comunicarnos algo a través de su lenguaje no verbal y ese algo es todas esas caras que no sabemos muy bien qué poner ante situaciones incómodas, las conocidas como poker faces.

Situaciones en las que no sabes qué cara poner:

1. Tu amiga vuelve con el ex. Ese ex que te ha contado como la engañaba, la utilizaba como contenedor de cada vez más frustraciones y menos orgasmos y llenaba su cabeza, su cuerpo y su vida de carga mental. Una gran mayoría de mujeres que salen en el catálogo de Zara tienen esa expresión en su cara. Esa expresión entre sorprendida, asqueada pero a la vez de apoyo como si no pasara nada y lo respetaras, ese “anda” que en realidad significa HUYE pero que por educación y amor no dices aunque quieres dejar ver.

2. Sales de la cama pero estás completamente devastada por el peso de la vida. No deja de sorprenderme como suele ser frecuente que muchas imágenes en donde se pretender hacerte desear una prenda para comprarla se muestre a quien la porta medio desfallecida cual zombi tirada completamente doblada como queriendo tocar con tus dedos el suelo estando encorvada dejando claro el mensaje de que no puedes con la vida vas a poder con él que encima es imbécil.

3. Pasa gente cuando estás meando entre dos coches. Tal cual. Mujeres en cuclillas mirando para arriba con cara de asombradas. Juro que es una posición que abunda en los catálogos de moda. Ya sé que no es cívico, ya que sé que no está bien pero ahí están ellas todas chulas y desafiantes al sistema con gesto de qué.

4. Te sueltan una 'machistada'. Ser feminista no es fácil porque cuando te pones las gafas moradas no hay vuelta atrás pero claro, no todas las personas son feministas, que ojalá, y ven las jerarquías de mando ni los privilegios ni mucho menos las lindezas machistas que encierra el lenguaje y/o las frases hechas. Pues bien como tampoco vas a estar todo el día de gresca ni de docencia, que cansa mucho, las modelos de Zara han dado con la cara perfecta, la cara de “que cruz estar a tu lado”, buscadla, seguro que la encontráis.

5. El aliado te cuenta lo que hace mal el feminismo y lo que se debería hacer. Es posible que Chenoa con su canción Cuando tú vas (yo vengo de allí) nos haya dado las palabras precisas que las modelos de Zara muestra con su gesto de “claro, claro, cuéntame más”.

6. Te acabas de hacer la cera en las axilas y te escuece. No encuentro otra explicación posible y válida para posar como si tos fuera normal pero con los brazos hacia arriba.

7. Alguien huele mal. Sí, Zara te enseña a poner cara de oler mierda o despreciar, lo prometo.

8. Mi ex está loca. Esta frase junto con “tú no eres como las demás chicas” podrían ser las que más oímos las mujeres cuando quedamos con un tío. Pues bien, si miras detenidamente, muchas modelos te muestran como sonreír diciendo sin decir “si, sí, claro, claro, claro”.

9. Tengo un amigo que es perfecto para ti. Que una mujer no tenga pareja, preferiblemente hombre, y sueñe con formar un determinado tipo de familia en donde ser madre sea el eje central de su vida es algo que a la sociedad patriarcal ni se le pasa por la cabeza y por eso, todos los habitantes del mundo mundial en cuanto una mujer no tiene pareja sienten una fuerza cósmica por emparejarla pero aquí están nuestras amigas, las modelo de Zara, para mostrarte como conseguir esa cara de hastío de no, gracias.

10. Te dicen algo de tu físico o de tus emociones. Para la sociedad las mujeres siempre estamos: demasiados delgadas. demasiados gordas, demasiado histéricas, demasiado serias, demasiado habladoras aka cotorras, demasiado pintadas, demasiado sin arreglar, demasiado estrechas, demasiado golfas, demasiado hasta el co*o parece que nos dicen las modelos de Zara y oye, ahí lo han clavado.

Que el patriarcado nos quiere eternamente jóvenes, eternamente delgadas, eternamente cansadas y eternamente atravesadas por múltiples violencias es algo que todas sabemos y ese todas incluye las modelos de Zara o eso quiero pensar yo porque mire donde mire cada vez me voy encontrando con más mujeres cuya rostro dice al sistema ¿que pu*o problema tienes con las mujeres?