Mujeres en la cultura ha habido siempre, pero el patriarcado las esconde así

Asunción Bernández Rodal, profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid de Comunicación y Género, Semiótica de los Medios de Masas y Teoría de la Información escribe: “si queremos cambiar las cosas, debemos cambiar las formas de hacer aparecer las cosas interviniendo en la manera de contarlas. Cambiar la realidad implica cambiar la representación”.

Yolanda Dominguez, artista visual experta en comunicación y género dice: “El machismo no es solo matar, es todo un sistema integrado y normalizado en los comportamientos cotidianos de todas las personas. Admitir que somos machistas y trabajar juntos hombre, mujeres, medios de comunicación, políticos, publicidad y artistas para cambiar esta situación”

No me cansaré nunca de decirlo las violencias machistas (VG) se dan porque hay desigualdad. Ahí es donde hay que actuar, en el relato/canon/criterio de calidad, si no queremos lamentar que otro hombre ha asesinado y/o violado a otra mujer.

Para el feminismo no sólo han sido importantes las teorías, sino también las prácticas, y dentro de las prácticas, la creación artística, la cultura, tiene un alto valor político. El sistema patriarcal sabe de ese valor y, por eso, en la cultura faltan las mujeres. Mujeres artistas ha habido SIEMPRE, desde la prehistoria; pero ¿quién y cómo nos cuenta la historia? exacto. Veamos algunas técnicas que se utilizan:

No se nombran mujeres. ‘La historia del Arte’ (1950), de Ernst H. Gombrich (Phaidon), el manual más vendido (ocho millones de copias), un libro de estudio para las Facultades de Bellas Artes que excluye en su totalidad a las mujeres artistas. La artista María Gimeno hizo una performance llamada Queridas Viejas para incluirlas.

Ellos se apoderan de las obras de ellas. Walter Keane de las obras de Margaret Keane, F. Scott Fitzgerald de textos de Zelda Fitzgerald, Gregorio Martínez Sierra de las obras de María de Lejárraga e incluso Walt Disney se “inspiró” el argumento de La Dama y el Vagabundo en un texto que ella misma les mando 'Merlín y Viviana o la gata egoísta y el perro atontado’.

Cuando se dan relaciones afectivas-creativas en las que es muy difícil dilucidar la influencia artística de la mujer de los logros del hombre vuelven a no nombrarlas y pasan a ser ellas las discípulas del creador, pero no creadoras. Rodin de Camille Claudel, Kandinsky de Gabrielle Munter.

Se las nombra en relación a ellos. La amante de. La musa de. La hija de. La esposa de. Este se puede ver en las cartelas que acompañan a las obras, incluso en los catálogos, folletos artículos de medios de comunicación.

No se facilita su visibilidad más allá del 8M. La paridad en las exposiciones permanentes, exposiciones y otras actividades ni está ni se la espera.

Se les resta validez aludiendo a su salud mental. Ángeles Santos es un claro, y doloroso, ejemplo de ello. Si se hubiese llamado Ángel Santos su obra Un mundo (1929) sería el icono del Surrealismo.

Se presentan como excepciones, excelentes, excepcionales, algo fuera de la norma (que es que las mujeres no crean) Hablar de mujeres en el arte es hablar de Frida Khalo porque nadie recuerda más, sin embargo ahí está Remedios Varo por ejemplo que en México se la reconoce tanto como a Frida.

No se cumple la Ley de Igualdad ni en museos ni en ferias. Recordemos que es una ley orgánica del 2007 y cuyo cumplimiento es obligatorio. En la colección del museo del Prado, que cuenta con más de 1100 obras, sólo figuran tres pintoras: Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Clara Peeters.

En el Reina Sofía de 167 exposiciones, la participación de ellas queda en un 6%. La asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV) ha publicado un informe en el que se asegura que sólo un 9,4% de las exposiciones individuales realizadas en los principales museos y centros de arte contemporáneo de España, entre 2003 y 2013, fueron dedicadas a mujeres. En las facultades de Bellas Artes, las estudiantes superan el 70%. La magia patriarcal.

Se las desactiva incluyéndolas en movimientos. Maruja Mayo se definición siempre como independiente, nunca se reconoció ni definió como surrealista y, sin embargo, es así como aparece en los libros cuando aparece.

También los premios contribuyen a que se olvide a las mujeres. Pareja y/o tándem profesional: es él quien recibe el reconocimiento a toda una carrera. Sonia Delaunay. Junto con su marido Robert Delaunay fueron grandes representantes del arte abstracto y creadores del Simultaneísmo.

Así aparece la información sobre ella y bueno, no. Sonia fue una mujer muy pobre que estuvo a cargo de un tío suyo que era abogado y coleccionista de arte, por lo que creció en un ambiente cultural exquisito, conociendo museos y viajando, rodeada de libros, aprendió a hablar varios idiomas. Robert era un hombre rico enfermizo que no le gustaba hacer nada salvo pintar flores. Ella tiró más de él que él de ella y las obras de ella superan con creces a las de él.

Bonus track :

Criterios de calidad. Esta es la clave. El premio gordo. Ah, la calidad, el canon, el esta sí esta no ¿Quién lo decide?. Criterio de calidad como eufemismo de excluir las obras hechas por mujeres.

Para que la cultura sea (más) democrática y abandone una perspectiva única, donde quepa la diversidad hay que incluir a las mujeres pero no solo eso, hay que revisar los sistemas de catalogación, los criterios expositivos que se aplican, los textos escritos que acompañan a los materiales expuestos(cartelas), la ordenación espacial y visual de los materiales y conseguir nuevas interpretaciones sobre las obras expuestas que resalten las presencias y ausencias de las mujeres o las relaciones de poder material y representativo que cada época ha desarrollado.

Marina Nuñez, artista, comenta Nastagio degli Onesti de Botticelli: “Es una fragmento de la obra El Decamero de Baccio, Nastagio está enamorado de una mujer bellísima que no le hace ni caso. Tras muchos intentos de conquistarla, intentos fallidos, sus amigos le aconsejan que abandone la ciudad para parar aquella situación en donde é estaba pensando incluso el suicido ante tanta negativa de ella así que él se va a un bosque cercano".

Allí dando un paseo aparece una escena fantasmagórica donde un caballero airado con sus perros persigue a muerte, vamos, cazando, a una doncella, Nastagio se queda anodadano e intenta defender a la doncella diciendo que eso no lo puede consentir, entonces el caballero airado le dice que no tiene ni idea que lo que le está pasando a él es lo mismo que te pasa a ti, una mujer bellísima y cruel como la tuya, indiferente por completo a mis deseos no me hizo caso y provocó con ello mi suicidio y ella se alegró de mi muerte.

Ella murió poco después y los dos fuimos condenados a las penas del infierno que consisten en que sistemáticamente cada viernes en este bosque yo la persigo y la doy caza, la mato y la saco el corazón del cuerpo y se lo doy de comer a los perros. Nastagio deja de defender a la chica, piensa que es como lo suyo y ya no ve mal que el hombre cace a la chica puesto que es como lo suyo y se le ocurre montar un espectáculo, sería la fantasmagoría para el público.

Les dice a sus amigos que dejará de dar la turra con la chica amada que pasa de él siempre que consigan traer a la chica, su familia y amistades al bosque el viernes que va a organizar un banquete. Y entonces organiza el espectáculo. Al ver las fantasmagoría mientras él la explica, la chica dice que se entrega a Nastagio y Nastagio dice que no, que no se entrega que va a salvar su honor y se casan. Las demás damas de Rávena que estaban allí también decieron ser dóciles a los hombres para evitar el castigo eterno.

Esta historia, es una historia de la defensa del orden social patriarcal, y se lleva repitiendo siglos. Además hay una violencia relacionada con la sexualidad femenina. Hay simbología muy clara, al no conseguir él sus deseos, su doble, el caballero culmina sus deseos finalmente, la penetra, con la espada, sí, pero la penetra, le saca el corazón y se lo da de comer a los perros y es una escena terriblemente erótica.

El placer es un placer sádico. La ensoñación sale del inconsciente de Nastagio, es la representación de lo que él no se atreve a hacer. ¿Qué sucede con estas imánines tan innumerables en la historia del arte, los infinitos raptos, torturas, vejaciones y violaciones de hombres a mujeres, la cantidad de representaciones de mujeres subyugadas en la historia de la pintura occidental?

No podemos pensar que hay mujeres e imágenes de mujeres y que ambas están nítidamente separadas porque el lenguaje no funciona así. No podemos pensar en un cuerpo o identidad que sea inmune a los discursos, los discursos forman nuestra identidad y las imágenes que nos rodean son muy poderosas a la hora de formar la identidad. Si la mujer siempre ha sido representada como objeto no es verosímil que no la afecte.

La doncella que corre por el bosque perseguida huyendo de un peligro(hombre). Este relato se nos transmite constantemente y nos construye a nosotras y a ellos. Está muy bien que existan máster y postgrado enfocados a la perspectiva de género(feminismo) pero estaría aún mejor que fuera transversal, que se estudiara en todas las carreras porque el feminismo ha llegado a todas partes pero no a las Universidades que es donde debería estar ya que es dónde se forma a los profesionales.

Todas las personas decimos que la educación es básica para erradicar el machismo, la desigualdad de trato, las VG pero quién y cómo educa. Quién decide y quién marca el criterio de calidad de lo cultural. Pensadlo, no es muy difícil de ver pero os doy una pista: empieza por hom y acabe en bre(s).