Miss Beige, uno de los personajes más misteriosos de Instagram, se revela contra la tiranía de la belleza femenina

'Ana Esmith', aparte de ser 'Miss Beige', es una periodista y actriz con una dilatada experiencia, sobre todo en Londres, ciudad en la que vivió durante 15 años. Miss Beige nace cuando Ana regresa a un Madrid frío y crudo laboralmente hablando. Gracias a que en un curso le pidieron inventarse un personaje, nació Miss Beige. Parece ser que la génesis fue un vestido color beige. Tras el vestido llegaron los complementos, y otro vestido, y más complementos. Y una foto, y otra, y un vídeo, y otro, así hasta hoy.

El personaje funcionaba y Ana no quería deshacerse de él. Así que decidió sacarlo a la calle para que pudiera interactuar con las miradas y las reacciones ajenas. Fruto de esas experiencias outdoor nació el fotolibro 'Miss Beige Taking The Streets'. Aquí podrás encontrar imágenes como 'Nunca digas de esta agua no beberé', una de mis favoritas, en la que vemos a Miss Beige vestida con uno de sus habituales trajes beige nadando en el interior de una piscina.

Nunca digas de esta agua no beberé | Agencias

Miss Beige es un personaje fresco, descarado y provocativo. Todo el mundo se gira para poder ver a esta extraña y misteriosa mujer vestida entera de beige. Un color tan a priori insípido, aburrido y olvidable, gracias a la originalidad y magnetismo del personaje, deja de ser un anti-color para convertirse en el protagonista absoluto. Uno de mis complementos favoritos es el martillo que lleva siempre en su bolso, según ella: “por si acaso”. Es un bolso pequeño, eso quiere decir que más de la mitad del mango del martillo asoma desde el interior.

Su 'Beige Total Look' desconcierta y seduce. Parece una institutriz británica de la vieja escuela. Ella se autodefine como 'una heroína de la normalidad'. La normalidad es algo esencial en la filosofía de Miss Beige. Una filosofía construida, no sólo a través de imágenes, sino también a través de textos que las acompañan. La exaltación de la normalidad y su particular visión de la misma es uno de sus ingredientes imprescindibles. Elementos pertenecientes al reino de la normalidad, como por ejemplo, un parquímetro o un cajero, adquieren aquí otra fuerza, otra notoriedad.

Todos los días nos cruzamos con un montón de Miss Beige que pasan totalmente desapercibidas. Mujeres a las que nadie mira. Mujeres obviadas y olvidadas. Miss Beige ha querido rendir un homenaje a todas esas divas anónimas.

Miss Beige reivindica esa mujer mal llamada 'normal'. Esa mujer que no es dependiente del hombre, que no tiene por qué ser madre, que no responde a unos cánones sociales preestablecidos y que, por supuesto, no es un objeto sexual. Libre, elegante, vanidosa, única, así es, tanto ella como la mujer que invoca, representa e inmortaliza en cada publicación. Gracias a Miss Beige, esas mujeres abandonan el anonimato y se sitúan en el centro del escenario.

El hecho de que las fotos carezcan de filtros no hace sino reforzar su crítica a la obsesión por la imagen y a los mecanismos de engaño a los que muchas veces nos someten redes como Instagram, que es precisamente la Red Social que la ha popularizado. Un Instagram que es un bucle de diversión y reflexión. A veces nos la encontramos semi enterrada en la arena de la playa, a veces tumbada en medio de la calle, a veces en una barca remando, a veces en pasarelas y otras veces en museos. Inexpresiva, muda, imprevisible, desconcertante, imaginativa, Miss Beige es simplemente Miss Beige.

“Miss Beige es el antiselfie”, según reza su Instagram. De hecho, es una hater confesa del palo-selfie. La mayoría de la gente busca la mejor pose, la mejor localización y el mejor vestuario cuando suben una foto. Ella hace lo mismo y al mismo tiempo lo contrario.

Con todo, su Instagram es un álbum de fotos y vídeos plagado de estilo, coherencia, imágenes potentes y crítica social. Y todo articulado desde un sutil y mordaz sentido del humor, ya que el humor es clave para la existencia de Miss Beige: “¡Abajo la falocracia! ¡Arriba el beige!”.