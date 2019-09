Mi novio me violó con todo el amor del mundo

Pamela Palenciano es la autora del monólogo ‘No solo duelen los golpes’ (Teatro del Barrio), Premio Godoff del Público. Quizás te suene su nombre porque estos días el vídeo de su representación fue bloqueado en Facebook después de múltiples usuarios lo denunciaran de manera organizada.

A ella, que confiesa en su obra de teatro el maltrato que sufrió por parte de su novio desde los 16 años –la violó repetidamente-, le preguntamos qué puede hacer una mujer que ha sido violada por su pareja.

Porque, cuando hablamos a Chloe Fontaine, actriz autora del cortometraje ‘Soy Ordinaria’, nos dimos cuenta de que la violación dentro de una relación es aún un tema invisible, que ni siquiera se menciona dentro de los casos de violencia de género, porque parece que tampoco lo es. Una violencia machista “oculta”, la define Fontaine en esta entrevista.

"Claro, porque una violación tú asumes que es por parte de un desconocido. Descampado, callejón oscuro, falda corta, son varios individuos... Nadie te puede sugerir que tu pareja te pueda llegar a violar. No puede ser", responde Pamela.

***

Pamela Palenciano (No solo duelen los golpes) | David Navarro | Coveritmedia

-¿Cuándo tomaste conciencia de que tu novio te violó?

Yo me di cuenta que algo no iba bien, porque le decía, para, para, pero mi cuerpo se me bloqueaba… Y piensas: ¿lo estaré consintiendo porque no me he puesto a gritar o por qué es mi pareja?

No estás para nada entrenada para que esto te ocurra con tu pareja. Porque es de la persona que menos te esperas que pueda hacerte daño. De alguien que te quiera, en general, no esperas que te haga daño.

- ¿Tu novio te violó “con todo el amor del mundo”? Muchos de los que te escuchen pronunciar esa frase pensarán que es una provocación…

- Esa frase me la contó mi psicóloga. Al contarle mi primera vez [mi primera experiencia sexual], al narrársela, me dijo que mi novio me había violado. Mi primera reacción fue: eres gilipollas. Y ella me respondió: Tú me vas a contar esto, pero por escrito; y el titular de tu texto va a ser éste. ‘Mi novio me violó con todo el amor del mundo’. Y ahora escribe, me dijo.

Paloma Palenciano (No solo duelen los golpes) | David Navarro | Coveritmedia

- ¿Y qué puede hacer una víctima de este tipo de agresión sexual en pareja?

- Cuando yo descubro que toda la violencia que he vivido con mi primer novio y me dicen de denunciarlo a la policía, y con la edad que tenía, habían pasado tres años, no había partes físicos, tenía rastas rojas, muchos piercing en la cara. Mi abogada me dijo que no me iban a creer: ‘Tú no das el pego de mujer maltratada’.

Por eso, trato en el monólogo, con técnicas de teatro, decirle a las chicas: oye, si te pasa esto, te están violando; y los chicos: tío, cuando alguien te dice que no, es que no; y si no paras, colega, que sepas que estás violando.

Porque el mensaje no solo puede ir a nosotras como víctimas de una violación, sino que tiene que ir hacia el violador. Cuando ella te dice que no, se para.

- Al final, todo se resume a educación, y no solo sexual… Educarlos a ellos.

Claro. Hay una educación sexual que está en la desigualdad. Los hombres se educan de una manera y a las mujeres de otra. Un tío tiene una erección y tiene que llegar hasta el final, a costa de lo que sea y como sea.

La base de todo esto es la educación emocional desde que somos pequeños y pequeñas. No es que a mi hija yo tenga que ponerle un pantalón debajo de su falda para que no le vean los niños las bragas.

Es decirle al niño, vamos a jugar a otra cosa, sino decirle al niño que no es un juego ponerse debajo de la escalera a ver cómo suben las niñas con falda las escaleras. Fíjate, sería dar un giro la educación, decirle a los niños: por qué no jugamos a otra cosa. Pero claro, como se permite y es gracioso, desde ahí ya empiezas a educar en desigualdad.

Paloma Palenciano (No solo duelen los golpes) | David Navarro | Coveritmedia

- En tu monólogo, recreas con humor una situación de violencia machista muy reconocible por el público: control social, celos, amenazas, agresión física y psíquica… Hasta que pronuncias la frase. Mi novio me violó. Y la platea se queda en silencio.

Sí. Llevo trabajando con adolescentes 14 años, a través del monólogo y he visto reacciones muy parecidas en nuestro país –la ‘península histérica’- y en Latinoamérica.

- ¿Y qué preguntas te hacen los chavales de coles e institutos cuando les representas tu monólogo?

Los chicos hacen muchas preguntas en público. Y, a veces, las más profundas las hacen cuando no ya hay nadie escuchando: cómo sé yo que estoy violando a mi pareja; cómo sé yo si la estoy maltratando; cómo puede ser un hombre diferente; si acabo de darme cuenta de que soy un machista, cómo cambio; …

- Aunque habrá también un discurso de negación, supongo.

Sí. Otros cambian el argumento, les da por negarlo y me dicen que hay mujeres que también violan, y les dijo, sí, hombre, claro. Los casos de violaciones de mujeres adultas sobre niños está constatado por estudios científicos que es una patología. La violencia machista es una cuestión social.

Paloma Palenciano (No solo duelen los golpes) | David Navarro | Coveritmedia

- Tu monólogo incluso se ha bloqueado –censura automática- por algunas redes sociales, al recibir de manera organizada una avalancha de denuncias de usuarios en desacuerdo con el discurso…

- Algo estaré haciendo bien, porque hay gente que le gusta o no, pero si hay gente que llega a censurarlo, o denunciarlo, es porque mi monólogo trata de incomodar. Y yo no estoy acusando a los hombres. No soy anti-hombre y ni conozco a ninguna feminista que lo sea. Estamos atacando los privilegios y el hombre, blanco y heterosexual los tiene desde que nace.

Cuando los tíos reconocen eso, se sienten muy atacados. Es decir, piensan: ‘con tu monólogo me estás atacando mi identidad masculina. Lo que yo me estoy trabajando desde niño para ser el hombre que soy, tú me lo quieres desmontar en un monólogo’. Y yo les diría: mejor ahora que con 40 años; revístate y mira por dónde puedes transformarte.

- Aquella experiencia adolescente, se convirtió en proyecto: primero exposición de fotos, luego talleres educacionales, ahora monólogo y pronto un libro que escribirá tu actual pareja, Iván… ¿Todo esto te ayuda a superar aquel maltrato?

- La parte que más me ha costado superar es la sexual. Como aprendes tan joven que el sexo es lo que me enseñó mi novio a través de una violación constante, padecí vaginismo. Y el vaginismo es una disociación entre tu cuerpo y tu deseo, ni enfermedad ni patología: yo quiero, estoy dispuesta a dar; pero mi cuerpo se cierra.

Esto me ha traído consecuencias hasta en el parto de mi hija, que fue mediante cesárea. Después de 27 horas de intentar un parto vaginal y no se pudo, la ginecóloga tuvo que practicármela. Yo, en una terapia descubrí que el vaginismo tenía que ver con todo aquello. Cómo tu vida y tu cuerpo han quedado marcados cuando has sido abusada cuando eras joven. No cualquier terapia te lo quita; no por más que lo cuentes yo estoy sanando.

'No solo duelen los golpes' (monólogo completo)