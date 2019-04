El matrimonio Turpin: la realidad supera a la ficción y tu casa se convierte en una película de terror

Ha sido una de las noticias más escalofriantes y terribles de los últimos tiempos. Si uno echa un vistazo a las fotos del Facebook de esta familia no apreciará nada sospechoso. Al revés, lo que ves es una familia aparentemente feliz con sus 13 hijos de vacaciones en Disneyland, Las Vegas, etc. Pero hace unos días nos enteramos de que tras esa idílica estampa familiar se ocultaba lo peor del ser humano. Desde hace años, los padres tenían encerrados, encadenados y torturados a todos y cada uno de sus hijos en el sótano de su casa.

Fue la hija mayor de 17 años quien logró escapar y contarle a la Policía lo que estaba sucediendo en aquella oscura, mugrienta y fría mazmorra. Todo lo que salió de su boca no fue sino un cúmulo de increíbles y espantosas barbaridades imposibles de creer. No me voy a detener en los detalles ya que es fácil encontrarlos en Internet. Sí decir que inmediatamente me acordé de Josef Fritzl, El monstruo de Amstetten, quien de los 14 hijos que tuvo, 7 fueron con su mujer y 7 con su propia hija, a quien tuvo encerrada en un sótano durante 24 años sin ver la luz del sol.

Después de ver de lo que somos capaces creo que la ficción no puede sino limitarse a copiar a la realidad. Y si hablamos de sótanos me es inevitable mencionar la producción francesa 'Martyrs'. Sólo sus primeros minutos son más perturbadores y angustiosos que la mayoría del films de horror de los últimos 10 años. Un festival de explícitas y furiosas secuencias sin límite. Sufrimiento, dolor, sangre y sótanos.

Y si subimos a la parte de arriba, nos encontraremos con una chica embarazada que está sola en casa celebrando la Nochebuena mientras es acechada por otra chica que porta unas tijeras con las que detonará una brutal e implacable explosión gore titulada 'À l'intérieur'. Ambos títulos pertenecientes al bautizado como Cinéma de la cruauté o cine de la crueldad francés.

Da igual si tus cerrojos son Fac o tus alarmas láser. Da igual si tienes una 'habitación del pánico'. 'Los extraños' van a entrar y te las van a hacer pasar canutas. A veces esos extraños pueden entrar y simplemente avisarte de su presencia escribiendo en las paredes de tu casa 'Tú eres el siguiente'. A veces se trata de un par de niños bien que llaman a tu puerta para pedirte huevos y para proponerte unos ‘Funny Games’ no precisamente divertidos.

Dejando a un lado los juegos de palabras, quiero destacar esta última, la de Haneke, quien con ‘Funny Games’ eleva a la categoría de indiscutible obra maestra las Home Invasion, un subgénero cinematográfico que explora lo que pasaría cuando tu casa, tu hogar, supuestamente el sitio más seguro del mundo, se convierte en una trampa, en una prisión, en un espacio perfecto para que el terror y el dolor campen a sus anchas.

Voy a destacar la producción española ‘Secuestrados’. Una pareja con su hija se muda a su nueva, flamante y enorme casa y la primera noche, 3 encapuchados irrumpen en la vivienda y someten a esta familia a una yincana de violencia y horror hiperrealista filmada en 12 planos secuencia. Todo es tan creíble y verosímil que llegas a pensar que en cualquier momento van a reventar la puerta de tu casa y vas a reemplazar a los protagonistas.

Así que si te apetece salir de casa podemos ir, por ejemplo, a otro de esos templos en los que debería reinar la seguridad y la confortabilidad: la casa de tus abuelos. Pero imagínate que tus abuelos ya no son esas entrañables y cariñosas personas sino más bien todo lo contrario. De repente empiezan a comportarse de manera extraña e inquietante. Hay momentos en los que incluso uno duda que sean humanos, parecen más bien seres movidos por fuerzas sobrenaturales.

Estoy hablando de ‘La visita’, en la que entre susto y susto, y teniendo en cuenta el tema que estamos tratando, hay incluso tiempo para un par de sonrisas.

Y ya que estamos inmersos en el terreno de lo paranormal, y como la cosa va de cine, casas y terror, voy a terminar el artículo con un pack de sugerencias perfectas para encerrarse en casa, nunca mejor dicho, y despedir el último fin de semana de frío: ‘Poltergeist’, ‘Expediente Warren’, ‘Hereditary’, 'The Babadook', ‘Paranormal Activity’, ‘Evil Dead’, ‘Al final de la escalera’, ‘El ente’ 'Suspense' y ‘Hausu’. Un Top Ten que incide en la idea de que si se cuelan en tu casa se puede luchar contra alguien pero no contra algo.