El vigilante que lleva 11 años encerrado en el hotel de El Algarrobico, pendiente de demolición

Los vecinos de la zona empezaron a ver que alguien habitaba el hotel cuando paseando por la playa le vieron asomado a una ventana, desde entonces Jesús Pozo ideó recrear la vida de este vigilante en una obra de teatro.

Como Jack Nicholson en El Resplandor, 'El Guardián de El Algarrobico' es la obra que muestra las consecuencias mentales que pueden acarrear vivir más de una década encerrado en una mole de estas características, velando por el edificio contando únicamente con la compañía de tres perros.

Vigilar así el hotel fantasma consiste en dejar pasar el tiempo, y en temer continuamente que los grupos ecologistas irrumpen en el hotel y que las administraciones se pongan de acuerdo para, por fin, demoler un edificio que ha sido desahuciado varias veces por orden judicial.

Mientras todos esperan la sentencia del Tribunal Supremo para demoler o no el hotel, el vigilante (cuya identidad no desvelamos al no estar vinculado al proyecto teatral), continúa cuidando el polémico hotel construido en zona protegida.