"El bullying no descansa": María Herrejón y sus consejos para afrontar el acoso escolar

María Herrejón se ha convertido en los últimos años en una de las Instagramers más influyentes de las redes sociales. Comenzó creando vídeos de humor en VINE y, tras el cierre de la plataforma, pronto se pasó a Youtube, donde la temática de sus vídeos va desde títulos como 'Mis tipos de labiales' hasta 'Tipos de gente en la biblioteca'.

Ella se define en Twitter como "Fan, comedora de pizza profesional y hater de haters" y en Instagram como "actriz terminando de formarse", donde cuenta con más de medio millón de seguidores. Herrejón ha sido invitada a 'Las Uñas' para hablar sobre el bullying que sufrió en su infancia con Sindy Takanashi mientras le hace la manicura.

En la entrevista completa, Herrejón cuenta algunos de los momentos más duros que sufrió cuando estaba en el colegio e instituto y como consiguió afrontarlos: "No puedo aguantar ir al comedor, estar comiendo y que alguien venga y me escupa en la comida y me grite cosas en el comedor. Que se suba a una mesa y grite que cualquier persona que se acerque a mi va a sufrir las consecuencias".

Además, la valenciana asegura que hoy en día el "bullying no descansa" ya que, antes llegabas a casa y te olvidabas de los problemas del colegio, pero ahora con los teléfonos móviles y las redes sociales todo es distinto. Sin embargo, Herrejón diferencia entre dos tipos de acoso. Por un lado el psicológico, "me insultaban", y por otro el físico, "me empujaban contra las taquillas".

Muy afectada, Herrejón quiso recordar la cosa que más daño le hizo en su vida: "Las únicas personas que pensaba que eran mis amigas se habían sentado en el suelo de su casa con un teléfono a llamarme para ver si yo hablaba mal de ellas y tener una escusa para hacerme daño".

Pero todas estas circunstancias no han hecho que Herrejón logre llegar hasta donde está ahora y confiesa que lo más importante para alzar sobrellevar el bullying es sentir que "no estás solo". En el vídeo de la noticia puedes encontrar los consejos para afrontar el bullying de María Herrejón cuando le preguntan: "¿Qué mensaje transmitirías a un niño o una niña que está sufriendo bullying?".

