Julien, el títere que ayuda a los niños a entender la transexualidad

Julia, creada por la Fundación Jasmin Roy Sophie Desmarais, es una mujer biológica que siente en su corazón que debería ser un niño. Julia, sus amigos títeres, Leo y Arnie, y su amiga humana, Alex, exploran los temas de la transexualidad y la fluidez de género de una manera que los niños supuestamente pueden entender.

Los títeres son los personajes principales de los videos que la fundación publicó a principios de este mes. Jasmin Roy, la fundadora del grupo, dijo que crearon el material educativo para enseñarles a los niños y a los maestros cómo tratar respetuosamente a quienes podrían ser transgénero.

"Necesitamos desarrollar habilidades emocionales y sociales para educadores, padres y otros niños que están alrededor de esos niños que exploran su género o expresión", dijo Roy, en CTV News. "Ahora, cada vez que tienes un niño en tu comunidad que lidia con esa realidad, tendrás una herramienta para ayudarte".

El proyecto consta de tres videos educativos en los que se cuenta la vida de Julien, un títere de tela que representa a un niño transgénero. Julien entabla diálogos con otros personajes a través de los que se desvela sus sentimientos y pensamientos sobre su identidad de género; asimismo, el pequeño Julien revela que en algún momento de su vida las personas lo llamaban Julia y vivía como una niña.

“Hola. Mi nombre es Julien. Cuando era pequeña, la gente me llamaba Julia y pensaba que era una niña pequeña. Pero en mi corazón me sentí como un niño pequeño”, explica la marioneta en un video.

Mientras que en uno de los diálogos que entabla con uno de los personajes explica que se siente triste debido a que la gente lo sigue llamando Julia: “No soy una niña pequeña. Nunca me he sentido como una niña… Ya no quiero vestir ropa de niña”, dice el personaje.

En 2015, el programa Plaza Sésamo presentó a un personaje llamado Julia, que era autista. Roy asegura que basó a Julien en Julia, expresando su deseo de educar a los niños sobre aquellos que son diferentes. En la pasada primavera, se publicaron dos tráileres de dibujos animados sobre niños transgéneros.

El primero fue "¡Drag Tots!", que trata de drag queens de edad infantil que, según el tráiler, son exactamente lo que el mundo necesita. El tráiler se abre con fragmentos de guerra, desastres naturales y el presidente Donald Trump, como dice un narrador, "en un mundo al borde del caos, donde el miedo es la regla de la tierra... las voces de una generación se han unido para dar a nuestro planeta lo que necesita..."

El segundo se llama "Super Drags", una serie sobre una banda de superhéroes drag queens. "Por la noche, se ajustan los corsés y se transforman en los SUPER DRAGS más malos de la ciudad, listos para combatir la sombra y rescatar el brillo del mundo de los malvados villanos", indica la vista previa. "Prepárate, porque los SUPER DRAGS van más allá de lo que crees"

Asimismo, los videos pretenden divulgar un mensaje sobre inclusión, tolerancia e integración para evitar los estigmas y la discriminación en los contextos educativos.

La nueva tendencia es indicativa de lo que la televisión infantil convencional se convertirá en los próximos años en inclusiva, tal vez los padres deberían comenzar a explorar estas diferentes alternativas educativas. Una serie que si tienes un hijo puedes mostrarle los videos y decir: ¿Es así como te sientes? ¿Que necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte?