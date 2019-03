Los juguetes más locos, macabros, extraños y bizarros que te traerán los Reyes Magos

Mientras escribo estas líneas ha sido inevitable no acordarme del hit ochentero infantil 'Caca, culo, pedo, pis' de 'Los Punkitos.' Los niños sienten una inevitable e irrefrenable atracción por la escatología. Los eructos, las ventosidades, los mocos, todo esto los vuelve locos. Imagino que eso fue lo que motivó el hecho de que una empresa se atreviera a pensar, materializar y comercializar un juguete llamado 'Poopy-Time Fun Shapes.'

El nombre lo dice todo, diviértete dándole forma a tu caca. Moldes de corazón, de estrella, convierte tus excrementos en una obra de arte. No seas un obstáculo para la creatividad de los más pequeños. Tú también fabricabas ceniceros de arcilla cuando eras niño, en realidad esto es algo muy parecido. Piensa que, como padre, este juguete es la excusa perfecta para controlar la salud fecal de tus hijos.

POOPY-TIME FUN SHAPES | Agencias

El mundo de los muñecos y las figuritas es otro clásico infantil. Uno se pone a googlear y lo que se encuentra en apenas unos minutos es una locura total. Hay absolutamente de todo, no sé ni por dónde empezar: 'Action Man de Sigmund Freud', 'mini Hitlers en forma de peluche,' el 'Lego Terrorista,' 'coleccionables de animales atropellados,' muñecas stripper con barra americana incluida,' 'bebés embarazados,' lo dicho, una locura.' Me he quedado con este, primero porque me ha hecho mucha gracia, y segundo porque sólo a través de un vídeo podemos disfrutar de su inmensa magnitud. En un evidente homenaje a Dalí, lo he titulado 'Tarzán Masturbador'

He mencionado a los 'bebés embarazados' o 'Real Pregnancy Action,' en cuyo kit se incluye: la ropita, los biberones, y por supuesto, el correspondiente feto o embrión, no está del todo claro. Y precisamente quería detenerme un momento en ellos, en los bebés. Convertir en mamás prematuras es sin duda una de las obsesiones de los empresarios del entretenimiento infantil.

Desde que tengo uso de razón he visto cientos de niñas paseando sus carritos de bebé en una especie de sexista y perverso entrenamiento para su lejano pero inevitable destino: la maternidad. La hipérbole de todo esto es la 'Breast Milk Baby.' Esta muñeca incluye unos pechos postizos que las niñas se colocan para darle de mamar a su simulacro de hijo. 'Berjuan Toys' quiere arrebatarle a las niñas su infancia y este muñeco es la siniestra y escalofriante prueba de ello.

Otro juguete bastante inquietante, bueno, juguete no es precisamente la palabra más adecuada, es la 'Ouija infantil de Hasbro.' Hasbro es una empresa propietaria también, entre otros, de los famosos 'Transformers.' Estamos hablando de una ouija rosa para niños de 8 años en adelante con la que podrán disfrutar del espiritismo sin correr el más mínimo peligro de represalia por parte del más allá. Tus peques al fin podrán invocar a sus muertos favoritos, como por ejemplo, Michael Jackson o Walt Disney, mientras aprenden valores como la paciencia y el respeto por la muerte, la muerte, algo, como bien sabréis, súper necesario en la vida de cualquier niño.

Ouija | HASBRO

La obsesión de la industria juguetera por vincular la muerte a la infancia no acaba aquí. Quiero concluir con uno de los juguetes más violentos y perturbadores con los que me he topado, 'La Ruleta Rusa para niños.'

Un juguete proveniente de Japón, país que no podía faltar en este ranking y al que seguro dedicaré un monográfico Ad hoc. Este juego, como ya os habréis podido hacer una idea, consiste en que tu hijo se colocará dicha pistola en la sien y acto seguido apretará el gatillo. PUM! Ganará si no pasa nada, perderá si, al accionar el arma, recibe el impacto del proyectil proveniente del interior de un simpático hipopótamo, una vez más, de color rosa.