Inmadures no es una errata: crean la primera asociación de asexuales en España

Un anuncio de televisión les dio alas, y acaban de fundar la primera asociación de asexuales de España, nacida en internet en Madrid encendió la mecha Asexual Community España, primera plataforma virtual sobre asexualidad, de habla inglesa, que en 2006 da pie a la formación de AVENes, su filial de habla hispana.

Una asociación con gran participación en redes sociales y en las actividades del orgullo, así lo demandaron el pasado 28 de junio durante la celebración del llamado Orgullo Crítico, en el que asociaciones vecinales y LGTB reclamaban un modelo de fiestas más reivindicativo. En este Orgullo Indignado quedó claro que la "asexualidad existe".

Hablamos con María López, de 27 años, profesora, quien llegó a valorar si era homosexual en la adolescencia, antes de definirse como asexual.

"¿Por qué no abrir puertas y conseguir así que nos tomen en serio? Yo siempre noté que era diferente en muchas cosas. Con la llegada de la adolescencia, más... Y cuando llegas a los 18 y te das cuenta de que sigues igual empiezas a plantearte cosas, yo pensé si era homosexual, tuve todo tipo de etapas, pero tampoco me interesan las chicas", resume. Como la incertidumbre persistía, decidió "preguntar a Google", asegura la presidenta de la asociación.

Son muchas las encuestas y estudios, pero hay un dato llamativo, una cifra que más se repite si de asexualidad se habla, que un 1% de la población carece de deseo. Lo recabó el sexólogo Anthony F. Bogaert -al que hemos entrevistado para este reportaje- en uno de sus estudios sobre asexualidad y, desde entonces, es la mayor referencia numérica al respecto.

Bogaert preguntaba a las personas en su encuesta si les gustaban los hombres, las mujeres o nadie. En el anuncio se señala que "70 millones de personas en el mundo son asexuales".

Según sus orientaciones sentimentales, los asexuales pueden ser heterorrománticos (si se sienten atraídos por el sexo opuesto), homorrománticos (si lo hacen por el mismo sexo) o arrománticos (si no sienten ningún tipo de inclinación). Los asexuales no rechazan el sexo, por lo que pueden "forzar" algunas relaciones, aunque no les apetezcan.

La falta de referentes es uno de los problemas con los que se encuentran los jóvenes. Y aunque a partir de esta 'familia' 2.0 no se puede hacer un dibujo general de los asexuales, sí funciona como el medido r más fiable de cómo es esta comunidad online a nivel mundial.

Los datos de The Asexual Census, en el que participaron 14.210 personas, muestran la enorme diversidad del colectivo. Aquellos que se consideraban asexuales, dividían su identidad sexual en: asexuales completamente (49%), demisexuales (11,1%), grisexuales (aquellos que solo experimentan atracción sexual en momentos sexuales y en circunstancias concretas, un 16,2%). El otro 23,4%, no se identificaban con ninguna. Se trata de una comunidad muy joven, la media se sitúa en los 22,4 años, aunque la edad de los participantes iba desde los 13 a los 77 años.