Influencer se transforma para agradar a sus trolls y el resultado no es humano

Chessie King, una influencer británica con más de 320.000 seguidores en Instagram decidió participar en una campaña contra el cyberbulling lanzado por la fundación 'The Cybersmile Foundation'. Para ello y demostrar con pruebas visuales por qué no hay que hacer caso a esas personas que deciden criticar por criticar absolutamente todo lo que publicas en las redes sociales. Estas personas en el mundo virtual son conocidos como 'trolls'.

En primer lugar, Chessie subió un vídeo en Instagram "Esta soy yo en mi ropa interior".

En el texto que acompaña a la publicación añade:"Sin ángulos favorecedores, ni luz favorecedora, solo yo y mi cuerpo sintiéndome en la cima del mundo. Todos tenemos días que nos sentimos muy bien y no lo compartimos lo suficiente. Quiero que TU te sientas los suficientemente confiado para bailar a tu alrededor en ropa interior y abrazar cualquier bamboleo que tengas. Hace unos años jamás habría publicado esto, todo lo que importaba en ese momento era ser lo más delgada posible, ir al gimnasio todas las veces que podía a la semana y contar todas las calorías que comía. Incluso aunque soy pequeña cuando entrenaba a tope y comía poco solo quería cubrir mi cuerpo porque no era mi idea de ser 'perfecto'. Ahora en mi prioridad es ser feliz y estar agusto en mi propia piel, hoy aprecio mi cuerpo y lo que hace por mí. No estamos hechos como las muñecas Barbie para LUCIR perfectas 24/7, estamos hechos para ser HUMANOS y todos deberíamos permitirnos SENTIRNOS bien 24/7. Venid a mi guerreros del teclado, podréis decir lo que queráis pero no me derribaréis."

No tardó mucho en comenzar a recibir críticas de su cuerpo por las fotos que subía en Instagram o en los ‘stories’ también de la misma plataforma. Así que Chessie comenzó a seguirles el juego. Si le criticaban que tenía los brazos muy gordos, se los adelgazaba digitalmente, si a continuación le criticaban la cintura se la reducía y así poco a poco fue escuchando las duras críticas de estos seguidores. El resultado final no podía ser más nefasto.

Un auténtico monstruo y no un cuerpo perfecto. Jamás podrá contentar a todo el mundo, esa es la realidad. El mensaje es claro no escuches ni hagas caso de las críticas que los trolls y haters de Internet puedan hacerte.

Aquí podéis ver el resultado completo de esta experiencia de cyberbulling que sufrió Chessie a través de las redes sociales: