Ni hombre ni mujer: género X

Así lo afirmó el propio alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio en su cuenta de Twitter. Por su parte la nueva Ley estatal en Alemania, da respuesta a un fallo legal que data de noviembre de 2017 contra la discriminación de una persona intersexual que buscaba añadir la opción de un tercer género en sus documentos.

El vicepresidente de la FELGTB, Mané Fernández asegura que “la base de todo esto es el derecho a la autodeterminación y a todo lo que tenga ver con lo trans y a la no patologización de las realidades, seas no binario o seas transexual, el derecho como el resto de la sociedad a poder definirte dentro de tu identidad o no identidad sin que exista un diagnóstico y que sea una tercera persona la que tenga que reconocer esa identidad”.

La ley que ahora entra en vigor en Nueva York permitirá a los padres elijan la designación 'X' para sus recién nacidos y que los adultos cambien el género en sus actas de nacimiento sin una declaración jurada de un médico si sienten que no los representa.

Algunos estados de EE UU permiten a los individuos cambiar el género en sus partidas, pero no está claro cuántos permiten a los padres elegir un marcador neutro, no binario, para los recién nacidos.

Por su parte, en Alemania, otro país donde se reconoce este avance, la Federación de Gays y Lesbianas en Alemania ha criticado que la nueva ley se enfoca demasiado en las características físicas de las personas, en lugar de ver el género como un conjunto de características sociales y psicológicas.

Además, ha añadido que, para hacer el cambio en los documentos personales, los peticionarios deben obtener aprobación de un médico que certifique la intersexualidad.

Desde España, la FELGTB ven con buenos ojos la aprobación de este tipo de leyes: “todos los avances que tengan que ver en el colectivo LGTB y sobre todo en el Trans. ¡Los aprobamos y estamos con ellos!”, confiesa Mané Fernández durante su conversación con nosotros.

¿Qué pasaría en España sobre las personas no binarias? El vicepresidente de la Federación nos cuenta, “aquí lo que estamos esperando es la modificación de la ley 3/2007 donde existe una enmienda por parte del PSOE, para hablar de la realidades no binarias, nunca hablaríamos de un tercer genero ni de una tercera identidad, porque precisamente eso no existe y precisamente porque este tipo de personas lo que no tienen es una identidad y no se clasifica ni identifican con ninguna de las dos identidades binaritas”.

Además, Mané nos cuenta que desde la federación esperan la modificación de la ley en trámite en la comisión de igualdad, “no solamente para que las personas no vinarias tengan derecho a la autodeterminación como no clasificación del género, si no como precisamente para que las personas trans en general, tengan derecho a esa autodeterminación”.

La legislación que entró en vigor en EE UU durante el pasado mes de enero de 2019, fue aprobada en septiembre pasado por el Concejo Municipal y supone un paso adelante en los derechos del colectivo LGTBI.

Hasta ahora, quién quisiera realizar un cambio de género en su documentación ya no tenía la obligación de someterse a una cirugía de cambio de sexo gracias a un cambio legislativo de 2014, sin embargo, hasta ahora se requería la presentación de una carta o documento legal que certificará que la persona vivía de acuerdo con el género con el que se identificaba.

Nueva York permite hacer ese cambio a transexuales sin la necesidad de haberse sometido a una cirugía, después de que el Departamento de Salud y el concejo aprobaran esa enmienda en 2014.

No obstante, aún se requiere la presentación de una carta o un documento legal que certifique que la persona vive de acuerdo con el género con el que se identifica.

En nuestro país, Mané Fernández asegura que hasta que no se apruebe las enmiendas a la Ley 3/2007 no sabremos como quedaría la terminología en España, pero según el vicepresidente de la FELGTB, “si intentaremos abrir otra casilla que no haga referencia a ningún tipo de género, ni ningún tipo de identidad, puede ser “otros” o “X”, pero lo que está claro es que nunca hablaríamos de un tercer genero ni un tercer sexo ni una tercera identidad, porque eso no existe.”