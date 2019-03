Estos son algunos de los disfraces mas cutres que verás estos Carnavales

Hay noches de Carnaval que son demasiado etílicas y demasiado hardcore en general. Según me contó una vez un amigo: “salí de casa disfrazado de la novia de Frankenstein y volví convertido en Falete”.

Yo lo vi como una especie de versión low cost de 'Tu cara me suena.' Y es que un año más, 'los Carnavales' te han pillado como un inesperado tsunami, pero tampoco quieres quedarte en casa encerrado mientras los demás arrasan con sus originales y perfectos outfits. Tu disfraz es 'cutre,' y lo sabes, pero eso no quiere decir que no puedas ofrecer un buen show, al contrario. Yo soy fan de lo 'cutre'.

Lo 'cutre' es en muchas ocasiones lo mejor. Lo 'cutre' es algo demasiado grande, complejo y abstracto como para ser explicado en unas pocas líneas. Por ejemplo, seguro que en casa todavía guardas un puñado de CD´s en alguna caja. Y seguro que también tienes bolsas, algún bote... et voilà, ya tienes un traje de 'Thor' con todos sus complementos.

Disfraz de Thor | Agencias

A todos o casi todos nos gustan los superhéroes, que por otro lado, son bastante resultones para un Carnaval. Pero si tu presupuesto es menor que cero y aun así quieres es que el nivel de impacto sea directamente proporcional al coste cero de tu disfraz, puede que este sea el tuyo.

Disfraz de Kiwi | Agencias

Se trata de disfraz fácil, divertido, original y reivindicativo, ya que, de una manera u otra, lo quieras o no, estás haciendo una defensa a ultranza de la comida sana. El verdadero problema radica en que tendrás que tener mucha suerte con la climatología o haber ingerido la cantidad necesaria de alcohol para salir así a la calle en pleno invierno. Un disfraz con el que seguro no pasarás frío es este.

Disfraz de Tetris | Agencias

Como habréis podido comprobar, tan sólo necesitaréis unas pocas cajas y tiempo para pintarlas. De hecho, parte del encanto de este disfraz es la tarde o noche que os juntáis para confeccionarlo mientras coméis snacks y dudáis sobre si lo que estáis haciendo provocará risas o vergüenza ajena, y es precisamente ahí donde está la gracia.

Intentar encajar con tus compañeros las horas que vayáis disfrazados será una ardua y costosa tarea, pero recuerda, una pieza, por sí sola, no funciona, necesita al resto para que ese 'Tetris' tenga algún sentido. Pero si el Tetris no es tu juego, y se te dan bien las manualidades, te ofrecemos otras soluciones.

Disfraz de Pacman | Agencias

En esta ocasión, ensamblarte a tus compañeros ya no es imprescindible para que el disfraz funcione. De hecho, y teniendo en cuenta que llevaréis la cara cubierta y dos pequeños agujeros para poder ver, es más que probable que la incomodidad y la claustrofobia se apoderen de vosotros y sean pocos los minutos que lo llevéis puesto.

Pero apuesto a que esos pocos minutos serán, si no los mejores, casi los mejores del 2018. Pero si más que un 'geek' de los videojuegos eres un 'freak' de las series, te mostramos una idea rápida, sencilla y efectiva. Sólo necesitas unas luces de navidad, un teléfono de los ochenta, el peinado de Winona Ryder y Boom! Ya tienes tu disfraz de 'Stranger Things.'

Disfraz de Stranger Things | Agencias

Pero si lo tuyo es 'Star Wars' puede que este sea tu disfraz.

Disfraz de Estrella de la Muerte | Agencias

'Cutre' son los disfraces caseros, hechos sin tiempo, sin dinero, en los que la originalidad, el factor sorpresa y la diversión están por encima de todo lo demás. 'Cutre' es una palabra que contiene estas y otras cuantas cosas más. Mis dos últimas propuestas son una prueba palpable de ello. Para ambas necesitarás, sobre todo, una buena impresora. Y para esta en concreto, buscar en Google Imágenes 'ticket de la compra' y unas infinitas ganas de reírte contigo y de ti mismo.

Disfraz de ticket de la compra | Agencias

Y para el último, busca un traje rancio o antiguo, tú me entiendes. Después imprime, recorta y ponle una goma a la cara de 'Jordi Hurtado.' Ya está, así de simple. Ningún disfraz caro o presuntamente espectacular podrá hacerle sombra a esta genialidad del minimalismo.