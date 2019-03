El musical de Lars von Trier sobre cómo condenan a una madre migrante a la pena de muerte llega a Madrid

Björk terminó el rodaje de 'Bailar en la oscuridad' a duras penas, la relación con Lars von Trier fue horrible, según ella, él llevó el rodaje al límite de la cordura, mostrándose sádico, agresivo y llegando así a no dirigirse la palabra durante buena parte de la producción.

Sin embargo, Von Trier tiene esa doble cara, la de aparentar (y probablemente) ser un creador detestable, y a la vez ser capaz de retratar la crudeza humana con todos sus matices, especialmente los más terroríficos.

Una muestra más del sadismo de Von Trier es que logró rodar un musical perfecto basado en un ser maravilloso, encarnado por Björk, y destrozar a su personaje en pantalla para que seamos conscientes de lo que la sociedad puede hacer con un ser sensible, inocente y virtuoso.

De esta forma, la escena final de 'Bailar en la oscuridad' convirtió el cine en un coro de llantos.

Recuerdo haberla visto en el año 2000, varias veces, y siempre pasaba lo mismo, todo el patio de butacas se convertía en un hervidero de llantos, sonidos nasales, exclamaciones de voz ahogada… se nos encogía el corazón viendo a Selma.

'Bailar en la oscuridad' habla sobre EE UU, pero podría ser casi cualquier país occidental, pues además de la pena de muerte, también se explora la sociedad consumista en la que vivimos, las relaciones de amor, de interés, y donde queda nuestra trascendencia ¿amamos suficientemente a nuestros hijos? ¿logramos demostrarlo?

La obra de teatro llega a Madrid

Ahora la obra de teatro de 'Bailar en la Oscuridad' llega a Madrid, tras pasar por Alemania y Dinamarca. Se trata de un montaje fiel a la historia aunque sin la canciones originales de Björk, pues ella no ha cedido a ningún montaje teatral sus letras.

No obstante, se ha “reconstruido” un entorno musical similar al de la película que hace que funcione igualmente, porque el objetivo no solo es ver un musical, sino ponernos en la piel de Selma y transitar por un argumento rico en sí mismo, que es un musical porque el argumento lo requiere, pero que jamás veríamos en Gran Vía, esto no es Broadway, esto es la cruda realidad del ser humano.