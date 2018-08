Ecosex: mucho más que personas que hacen el amor con césped en la cabeza

La 'Ecosexualidad' va más allá de la heterosexualidad, de la homosexualidad y de la bisexualidad. Amamos la naturaleza, somos animales y por lo tanto somos parte de ella. Visto así, y sin entrar en detalles, ¿quién no es 'Ecosexual' después de leer esto?

Esta es sólo una de las muchas afirmaciones de los 'ecosexuales'. Yo, que nunca he sido muy de monte, me resulta bastante complicado admitir la Ecosexualidad en mi día a día. De hecho, cuando alguien sugiere lo de hacer una escapadita de fin de semana al campo, siempre espero que las siguientes palabras sean: 'casa rural', y no: 'tienda de campaña'. Con eso te lo digo todo.

Creo que ya podéis haceros una idea de la relación que tengo con la naturaleza. Y eso que os está hablando una persona con unas fuertes creencias ecologistas. Pero esto no tiene por qué ser incompatible con el hecho de pasarlo realmente mal con la incontable cantidad de insectos sedientos de sangre o con lo desesperadamente incómodo que es intentar dormir en uno de esos nichos con forma de saco.

La Ecosexualidad es un movimiento, la propia palabra lo indica, que se define a sí mismo por sus relaciones sexuales en la naturaleza y con la naturaleza. Comparto, creo, la primera parte. Es decir, si te acuestas con alguien en la playa o en el bosque, técnicamente eres Ecosexual ¿No?

Pero claro, la segunda parte, lo de mantener 'relaciones sexuales con la naturaleza', ahí es sonde empiezo a tener dudas. Los ecosexuales abrazan los árboles. Masajean la tierra. Acarician las rocas. Les susurran piropos a las plantas. Veneran al sol. Se funden con el mar. Mis problemas con los insectos o con los sacos de dormir provocarían las risas de más de un ecosexual pro.

Y eso que estoy obviando la parte más explícita: la penetración. Imagino que para un Ecosexual es normal el acto de penetrar un árbol a través de uno de sus agujeros, eyacular, y que ese semen se funda con la savia del árbol en una perfecta comunión entre hombre y naturaleza.

Mientras escribo esto me está viniendo a la memoria un vídeo que veía cuando era adolescente y que emitían de madrugada en la programación X de una tele local. Estuvieron como un año entero emitiéndolo una y otra vez. En el vídeo, una chica se masturbaba durante varios minutos con un calabacín o con un pepino gigante, no lo recuerdo bien. Pero claro, ahora que lo pienso, quizá no era sólo una mera secuencia de porno low cost sino toda una masterclass sobre Ecosexo.

Si hay algún Ecosexual que me esté leyendo debe estar muy cabreado conmigo. No es mi intención. Intento tomármelo con humor aunque pueda parecer un frívolo. Es el desconocimiento el que habla por mí. Por ejemplo, voy a trasladar todas estas creencias a un universo sexual más mainstrean.

Los anticonceptivos, los lubricantes o los juguetes eróticos que puedan reciclarse o re-utilizarse ¿Te ayudarán a tener un sexo mucho más Eco y sostenible verdad? Es decir, yo llevo a rajatabla eso de las 'tres erres': reducir, reutilizar y reciclar. Pero claro, todo esto, aplicado al sexo, ¿cómo se pondría en práctica?

Según ellos, antes o después del acto, si te duchas, el agua que consumes es contaminante, por lo que tendrás que buscar fuentes naturales de agua. Cuando elijas el outfit con el que conquistar a tu cita, procura que tu ropa esté confeccionada con tejidos y fibras naturales.

Si quedáis a comer o cenar, consumid frutas y verduras sin embolsar o carnes de animales de granja. Utilizad lubricantes naturales, como por ejemplo la saliva. Cuando llegue el momento, siempre condones biodegradables. Y lo que os comentaba arriba, el mejor y menos contaminante juguete erótico es tu imaginación,

Para no seguir avivando las llamas del odio de los ecosexuales, voy a finalizar citando un libro importante dentro del movimiento. 'Ecosex o cómo disfrutar del sexo ecológicamente' de Begoña García. Es un libro iniciático para quien desee adentrarse en las profundidades del Ecosex. Para los más interesados, podéis buscar información sobre 'Annie Sprinkle y Elisabeth Stephens', los líderes y fundadores.