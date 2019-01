Dos fotos y una conexión con un sinfín de significados

La idea es sencilla y rotunda: unir dos imágenes que guarden algún tipo de similitud y dejar que en la mente del espectador fluyan los cables espontáneos que las conecten de una forma u otra. Las uniones pueden ser de muchos tipos. Composición, carga semántica o pura sinestesia. Las imágenes pueden resultan muy remotas en estrato cultural, espacio y tiempo, lo que motiva al mismo tiempo una curiosidad inmediata, una gran chispa de empatía y sentido del humor y el placer de sentir cómo prende una ocurrencia insospechada.

Durante los últimos meses el sencillo y rotundo planteamiento de las composiciones de 2 fotos ha generado conexiones potentes entre imágenes y también ha conectado intensamente con un público cada vez más numeroso que las disfruta en forma de memes de calidad. Lo que empezó sin aspiración alguna, como nos explica: “ninguna pretensión, ha sido un pasatiempo que ha ido creciendo y tomando forma poco a poco” y sin un mensaje personal concreto: “sinceramente, no me he parado a analizar mis motivaciones, supongo que basculan entre lo lúdico y lo visceral”, puede cosechar hoy cientos de likes en una sola imagen.

Aunque a veces reconoce que pueden tener un efecto positivo, desestresante o liberador en algún sentido, “el desarrollo de la idea y su elaboración en soledad sí que puede tener algún efecto terapéutico”, la respuesta generada no entraña interés, lo que da lugar a que algunas composiciones pasen más o menos desapercibidas, circunstancia que en cualquier caso garantiza la frescura de las creaciones: “la publicación de las composiciones y la reacción de la gente me interesan mucho menos; lo mejor es el momento de la creación.”

La persona anónima que gestiona la cuenta de 2 fotos, al haber empezado sin pretensiones, admite que no esperaba ninguna reacción especial: “Aún me sorprende que algo tan personal, ingenuo y sin ninguna pretensión haya tenido repercusión”. Pero la popularidad de sus páginas le ha llevado a cosechar un interés en aumento. Sin ir más lejos, durante el TEDxMadrid 2018 un vídeo realizado a partir de sus composiciones se usó como intermedio.

Las referencias de la persona tras el proyecto 2 fotos causan admiración por la brillante diversidad cultural que manifiestan, que puede llegar a mezclar obras propias de lo que se considera alta cultura con personajes de la prensa rosa, y la magnitud del archivo mental que parece manejar: “Supongo que tengo buena memoria fotográfica y cierta cultura audiovisual. El proceso creativo es intuitivo. No sé cómo buscar similitudes. Puede que repase algunos pintores como Goya, Francis Bacon o Lucian Freud; dibujantes de cómics como Charles Burns, Daniel Clowes o Robert Crumb; fotos de folclóricas, grupos punks, películas, actores porno, políticos, toreros o psicokillers. Todo surge de forma bastante espontánea y anárquica.”

Uno de los aspectos más mágicos del proyecto es la apertura de las imágenes, que se limitan a sugerir sin llegar a decir nada concreto, y la multiplicidad de interpretaciones y reflexiones a las que esta sugestión puede dar lugar. Algunas son totalmente sorprendentes, como que sus composiciones ayuden a desentrañar la grandeza que reside a veces oculta en ciertos referentes de la cultura popular, a elevar su categoría, y viceversa, a allanar figuras mitificadas, idea que le sugiero y que encuentra inesperada: “me parece muy interesante tu planteamiento.”

¿Y qué hay del asunto de la identidad? ¿Perdería cierta magia si el personaje oculto saliera del anonimato? “No lo sé, no creo. Pero prefiero el anonimato.” Dejemos intacto el misterio entonces.