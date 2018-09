Dormí una noche en el hotel que desata la ira de Lavapiés

¿Alguna vez ha dormido usted en un hotel que se ve desde la ventana de su dormitorio? ¿Ha pagado una habitación a menos de un minuto de su propia habitación? Yo sí, el otro día, cuando me vestí, salí de casa, crucé la plaza de Lavapiés, y reservé una habitación en el flamante hotel abierto en el barrio solo un par de semanas antes.

En el céntrico barrio madrileño buena parte del vecindario había visto con cierta angustia como, durante meses, se levantaba el edificio, lento pero seguro, ladrillo a ladrillo, bulldozer a bulldozer, albañil a albañil. Muchos se paraban en la plaza, delante del Centro Dramático Nacional (CDN) y hacían comentarios sobre su progresión, otros tomaban fotos para colgar en las redes sociales. Ahora, con su colorida fachada, el hotel ya es un elemento más del barrio.

¿Qué pasa con este hotel? Pues que diversos colectivos del barrio (agrupados en la plataforma Stop Hotel) han visto en él un mascarón de proa de los procesos de gentrificación, primero, y turistificación, después, sobre todo teniendo en cuenta que el disputado solar era de propiedad pública y acabó cayendo en manos privadas.

“Estamos en contra del hotel”, me dijo Manolo Osuna, presidente de la asociación de vecinos La Corrala, porque “este barrio necesita muchas dotaciones públicas para los que viven aquí y no más turistas”.

De hecho, antes de que llegaran los bulldozers y levantaran el hotel, grupos de vecinos utilizaban el solar (SolarPiés) para realizar asambleas, eventos culturales, comidas populares o fiestas. Un político municipal me dijo en una ocasión que, para el Ayuntamiento, el problema no era tanto el hotel, donde había un turismo controlado, como parar la avalancha de pisos turísticos, que era la prioridad.

En la asociación 'Lavapiés, ¿dónde vas?', surgida precisamente para luchar contra estos procesos rampantes, tenían otra opinión.

“El hotel no solo va a atraer más turistas, de los que el barrio está saturado debido a la gran cantidad de pisos turísticos, sino que esto puede influir todavía más en la subida de los precios del alquiler y cambiar el carácter de estas calles”, me dice uno de sus portavoces mientras observamos las terrazas plagadas de visitantes y alguna que otra maleta trolley pasar a nuestro lado. “Es la mercantilización del barrio”.

A las 17.30 horas cruzo la plaza en compañía de Liliana Peligro, llego al hotel y hago el check-in. Llevamos solo unas mochilas con una muda para el día siguiente. La habitación cuesta 69 euros, la gama es la más económica de las que ofrece la compañía, pensada “para los amantes de las mejores tarifas”.

Es extraño: si la gentrificación en el barrio implicaba la llegada de vecinos de rentas altas y tiendas de lujo (como son las galerías de arte), es decir, un público distinguido, en cambio, con el giro de la turistificación, la oferta parece tornarse hacia un turista de “menos calidad”, que dirían los expertos, es decir, más pobre.

De hecho, al norte del barrio amenazan con abrir un megahostel con cientos de camas (o camastros) para la chavalería festiva, en una zona donde ya proliferan este tipo albergues para mochileros. ¿Hacia dónde vamos, hacia el SoHo o hacia Magaluf?

Dentro del hotel huele a hotel: se trata de una cadena francesa, fundada en Burdeos en 1974, que ya frecuenté de niño cuando viajaba con mi madre por aquel país: me gustaba porque tenía algo de construcción de Lego. De hecho, en el hotel huele a otro país, parece que estamos, realmente, de viaje. ¿O es que estamos de viaje?

Al mirar por la ventana de la habitación Liliana Peligro observa que, como no conocíamos ese patio, esa nueva dimensión del barrio que se nos abre, en realidad podríamos estar en cualquier lugar del mundo. Enfrente un señor se asoma a la ventana y tiende la ropa, casi toda de color negro. El hotel le ha quitado las vistas.

Es extraño estar viviendo en un lugar que no es tu casa, pero enfrente de tu casa. Lo cierto es que me relaja. El hotel está nuevo, todo está brillante y suave.

Lo que más me tranquiliza de las habitaciones de hotel, en general, es que apenas hay cosas: si en mi hogar vivo en una lucha constante por deshacerme de plásticos, papeles, libros, ropa, residuos orgánicos, trastos que recogemos ingenuamente por la calle, un chorro de materia que entra inevitablemente por la puerta y que hay que desaguar; aquí hay la paz del jardín zen. Ni siquiera voy a usar el wifi: voy a aprovechar para leer, en todo caso mirar distraídamente la tele.

Al salir a dar una vuelta y re-conocer el barrio vemos la plaza del CDN desde un nuevo ángulo; ahí está la juventud bebiendo latas de Mahou, los africanos, los marroquíes, los modernos, los teatreros que entran y salen del teatro. Veo el barrio como lo vería un turista, y me siento un poco extranjero.

En un cuento de Nathaniel Hawthorne, llamado ‘Wakefield’, el protagonista abandona a su esposa durante 20 años y se va, pero no muy lejos, sino a la casa de enfrente. El personaje debería tener esta sensación, ser un forastero pero, al mismo tiempo, conocer todos los detalles del barrio.

Yo, por ejemplo, conozco que muchos vecinos han sido ya expulsados de Lavapiés debido a las subidas del alquiler de caseros individuales o empresas inmobiliarias y fondos de inversión que compran edificios enteros para la especulación. De hecho, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ya coordina la lucha de cinco bloques víctimas de estos procesos, uno de ellos el de la calle Argumosa 11, que ha resistido ya a varios desahucios.

En la calle Olmo 35 han intentado desahuciar a un anciano de 83 años con metástasis. El hotel en el que estoy alojado, insisto, se considera uno de los símbolos más visibles de estos procesos de transformación del barrio. En mi nueva condición de turista, lo que antes me parecía problemático ahora me parece pintoresco. Lo que antes me parecía rutinario ahora me parece novedoso.

Si este barrio tenía fama de ser impermeable a las franquicias, tanto textiles como de ‘fast food’, en los bajos del hotel preparan la apertura de una franquicia de hamburguesas, (artífice de otros fenómenos de dudoso gusto como bares donde te dan cerveza y montaditos), que ha adaptado de la manera más burda los tópicos más hípsters (por ejemplo: paredes de ladrillo visto de las que cuelgan bicis fixie) para vender unas hamburguesas que aún no he probado.

Después del paseo pasamos por casa, por nuestra verdadera casa, a preparar la cena que nos llevaremos al hotel: unos bocatas de pechuga de pollo con rodajas de tomate y abundante mayonesa. De beber un par de refrescos de cola con Cero Calorías y Cero Cafeína, que ya estamos mayores. Luego regresamos a la habitación.

Es pequeña, más que bonita, funcional. El lavabo y la puerta de la ducha están integradas en el dormitorio, el inodoro se encuentra tras una pequeña puerta, a la entrada, como en un bar. Calculo que el hotel tiene 105 habitaciones. Este tipo de hoteles prácticos y baratos siempre me han recordado a un camarote de un submarino o a un cuarto de la Estación Espacial Internacional, y eso que no he estado en ninguno de los dos sitios.

La cama es dura y sobre ella nos vamos quedando dormidos poco a poco después de la media noche, haciendo zapping entre documentales históricos, Pesadilla en la cocina y supuestos “peliculones”.

A la mañana siguiente hacemos el check-out y salimos definitivamente del hotel. De pronto, en el instante que traspasamos las puertas volvemos a metamorfosearnos y recuperar nuestra condición original: ya no somos visitantes, sino que volvemos a ser vecinos.

En las escaleras del teatro abundan las latas de cerveza vacías, restos de la noche anterior. En la esquina del fondo se desperezan indigentes que viven ahí con sus sucios colchones, sus cajas de cartón y sus avejentadas mantas, con sus propios problemas, ajenos a todo lo que aquí ocurre, en medio de toda la pomada lavapiesera.

En Wakefield, el cuento de Hawthorne, el protagonista, después de 20 años espiando a su esposa “viuda”, decide regresar a casa un día de lluvia, entrar y saludar como si nada hubiera pasado. Nosotros regresamos a casa, encendemos los ordenadores y empezamos a trabajar, a escribir esto.

Al otro lado de la ventana un grupo de turistas anglosajones se arremolina, arrastrando sus maletas trolley, en las puertas del hotel. Luego saldrán a mirarnos.