Domestikator, la casa que muestra sexo explícito censurada por el Museo del Louvre

La pieza Domestikator es una vivienda no habitable –más escultura que vivienda- creada en 2015 por el colectivo de diseño, arte y arquitectura Atelier Van Lieshout. La pieza muestra a dos figuras practicando sexo en una postura dominante –vulgarmente llamada el perrito-.

El estudio holandés asegura que diseñó esta estructura NSFW (Not Safe For Work o no segura para trabajar) para un festival en Alemania. El 19 de octubre estaba previsto que se expusiera también en los jardines de las Tullerías del Louvre, durante el programa del FIAC (Foro Internacional de Arte Contemporáneo).

Sin embargo, la pinacoteca de París ha reusado incorporar Domestikator al evento previsto por no considerarla adecuada.

Dicen desde el Louvre que esta gran instalación de arte y diseño muestra sexo explícito y el público podría malinterpretarlo.

Además, insisten en que esta instalación cerca de un parque infantil tampoco sería idónea.

La obra en sí no es tan explícita. Ni desnudos, ni genitales ni siluetas humanas, responden a las críticas los creadores. Más bien es una mole casi abstracta que desvela una cópula –el acto o la representación más que un retrato pornográfico-.

La galería londinense Carpenters Workshop, que representa Atelier Van Lieshout, dijo en un comunicado que la decisión del Louvre era “muy perjudicial para los artistas y el programa FIAC. La obra de arte simboliza el poder de la humanidad sobre el mundo y su enfoque hipócrita a la naturaleza”, informa NYT.