Me descargué Hater y encontré personas que pueden ser mi pareja porque odiamos lo mismo

Si estás harto de que tus primeras citas sean un decálogo del buenrollismo y la conversación cliché, si quieres explorar el lado inversamente proporcional a todo esto, si estás buscando a esa media manzana, 'Hater' es tu app de citas. Y no, no me he equivocado, he dicho manzana y no naranja ya que Hater de momento sólo está disponible para Apple.

Por alguna extraña razón, 'haterismo' no es a día de hoy un neologismo aceptado por la RAE. Hate: Odio, Hater: Odiador. Nos pasamos el día pronunciando la palabra Hater, término que solíamos asociar a esas criaturas de las profundidades de Internet que saltaban, cual depredador a su presa, a modo de comentario de Youtube, Twitter, Instagram, etc.

Digo solíamos porque ya usamos Hater dentro y fuera del ciber-mundo. Vas por la calle con un amigo y os cruzáis a alguien, y cuando ese alguien se va, tú a tu amigo o viceversa, os decís, por ejemplo: “no te puedes ni imaginar lo Hate que es este tío”.

Creo que incluso abusamos del término. Quizá un día una persona te dijo algo que a ti no te cuadró demasiado, y en lugar de hacer un ejercicio de auto crítica y reconocer que esa persona llevaba razón, preferiste decir que esa persona era un 'Hater,' o en el peor de los casos, un envidioso. Envidia: casualmente, una de las palabras más socorridas de nuestro diccionario.

Con esta micro introducción sobre el odio y la envidia, y teniendo en cuenta la frase, frase que por cierto buenrollismo: “La envidia es el deporte nacional,” vaticinar el éxito de un app como Hater en España debería ser casi un juego de niños. Vivimos, o creemos vivir, en un alarde de optimismo prefiero lo segundo, en un país en el que, demasiados mecanismos de nuestra columna vertebral social están articulados por la crítica fácil, el chismorreo, el insulto, la depreciación personal y otros fenómenos de similar índole.

De ser así, Hater es la app perfecta para conocer gente ¿Qué te molesta? ¿Qué te aburre? ¿Qué detestas? ¿Qué odias?... 'Brendan Alper,' creador de esta dating app, admite que todo empezó casi como un chiste: “Mientras desarrollábamos 'Hater' nos encontramos estudios que demostraban que la gente es mucho más honesta y abierta cuando habla de las cosas que no le gustan”.

El frío, el calor, lo dulce, lo salado, lo clásico, lo contemporáneo, la soledad, la multitud, la fidelidad, el poliamor, la Izquierda, la Derecha, el fútbol, el baloncesto, Brad, Angelina… hay muchos temas que odiar y que nos pueden servir para romper el hielo en una primera cita.

Odiar puede ser una manera muy fresca y divertida de ir conociéndose sin tener que ponerse demasiado intenso o solemne. Basta decir: “odio profundamente los Beatles o la paella,” por ejemplo, para que más del 75% de tus pretendidos o pretendientes intenten recriminar o cambiar tu comentario.

Es sabido que muchas de las discusiones suelen acabar en la cama, así que, si gracias a 'Hater' tu estadística de éxitos asciende exponencialmente con respecto a otras apps más convencionales, puede que estemos hablando de 'la nueva reina de las Dating Apps.' Como decía Orson Welles: “Odio la televisión del mismo modo que detesto los cacahuetes, pero no puedo dejar de comer cacahuetes."

De momento sólo está disponible para sistema iOS en inglés. Es sencilla, el único requisito es tener más de 17 años. Después, te registras a través de tu cuenta de Facebook, y al abrir la aplicación te aparecerán cerca de 3.000 temas a elegir.

A partir de ahí, los algoritmos de la app te emparejarán a todos aquellos que odien una serie de temas en común y los GPS te dirán dónde se encuentran los más cercanos. En realidad todo es muy Tinder. Sus creadores cuidan muy mucho que esos temas y esos algoritmos no fomenten otro tipo de odio que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Ama odiando u odia amando, pero si estás buscando el amor, el amor vencerá al odio.