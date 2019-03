Déjate secuestrar por Albania: así es la campaña turística más loca de la historia

En la era de las redes sociales y las 'fake news', todo es posible. Los estímulos que recibimos día a día son tan numerosos, variados y multimedia, y su origen tan difícil de comprobar, que el marketing se ha encontrado con una nueva estrategia de éxito: difuminar la línea entre la realidad y el chascarrillo.

Y esto ya ha llegado incluso a la publicidad turística, si nos guiamos por una de las noticias más extravagantes de los últimos meses, de los últimos meses. Si lees la expresión 'Déjate secuestrar por Albania', ¿qué pensarías?

Tal vez que estás ante un 'sketch' humorístico no precisamente brillante (quizá de José Mota) o ante el 'claim' de una de las películas que Liam Neeson ha protagonizado en los últimos años. En cualquier caso, estarías en lo cierto. Es una táctica a medio camino entre el chiste, la ironía y el morbo.

'Déjate secuestrar por Albania' ('Be Taken By Albania') es el lema de la campaña que varias entidades del país europeo lanzaron a finales del pasado febrero de forma internacional, y que ha dejado a muchos con la boca abierta.

Puedes pensar que simplemente es un inocente juego de palabras que hace referencia a dejarse seducir por los encantos de Albania, ya sean sus paisajes, sus ciudades, su cultura, su gastronomía, su música. Es cierto que todo eso está ahí, pero un vistazo a la web y al vídeo de esta treta publicitaria despejará todas tus dudas, con expresiones que hacen referencia a que la región es un "paraíso para matones, criminales y gangsters". En realidad, tiene truco, porque es un guiño a ciertos estereotipos sobre Albania de la cultura popular, pero su problema criminal no es una broma para expertos y políticos.

La culpa es de Liam Neeson

Para entender bien el origen de 'Déjate secuestrar por Albania' también hay que entender la influencia que las últimas películas protagonizadas por Liam Neeson han tenido en los últimos años. Lo esperabas, ¿verdad? Pues así es. Nos referimos a la saga formada por 'Venganza', de 2008, seguida de 'Venganza: Conexión Estambul' (2012) y 'Venganza 3' (2014).

En ellas, el actor irlandés conocido por 'La lista de Schindler' y 'La amenaza fantasma' es Bryan Mills, un agente de la CIA retirado que debe rescatar a su hija, secuestrada por mafiosos albaneses. Es un cliché que te recordará a otros habituales del cine occidental, como el peligro de los criminales rusos (heredado de mil cintas de la Guerra Fría), o esa especie de parodia de los estereotipos de la Europa profunda de 'Hostel', sobre unos estudiantes de turismo sexual vilmente torturados.

De hecho, en la campaña del turismo albanés hay menciones directas a la saga (comenzando por la palabra 'taken'). "Hey, Liam, nos encanta ver tus películas y creemos que tienes mucho talento. Has hecho a todo mundo creer que los albaneses somos criminales, matones y secuestradores de hijas, así que ha llegado la hora de que te mostremos nuestras habilidades. Déjate secuestrar por Albania".

El vídeo promocional continúa con un catálogo de las virtudes que el país quiere dar a conocer. En este caso, virtudes reales, del paisaje a la gastronomía. Lo cierto es que la idea tiene mucha guasa, porque juega con dos conceptos interesantes, ideales para ironizar. Por un lado, el 'dark tourism', el turismo del morbo, de la crónica negra. Por otro, esos estereotipos del paletismo que Estados Unidos perpetúa sobre países (no tan) lejanos.

El tráfico de personas es un problema real

Pero, ¿te imaginas que México lanzara una campaña humorística hablando de los crímenes generados por el narcotráfico? ¿O que Detroit se anunciara con un chiste sobre los tiroteos de sus suburbios? Terreno peliagudo, ¿no? Pues algo así es lo que muchos piensan de la idea que han tenido los creativos albaneses.

Según un informe internacional, recogido también en el medio estadounidense, el tráfico de seres humanos y la violencia contra las mujeres es un problema alarmante en Albania, ya que es un país de fuente, tránsito y destino de estos delincuentes, y el gobierno no cumple los estándares mínimos en su lucha contra estas lacras.

Está claro que hablamos de una región de gran interés turístico con multitud de atractivos, pero hacer sangre en una cuestión política mundial tan disputada es tal vez ir demasiado lejos.

No obstante, si para algo sirve la campaña 'Déjate secuestrar' por Albania es para entender que incluso el mercado turístico es diana de los estereotipos que la cultura popular se está encargando de reproducir. Por un lado, como comentábamos anteriormente, el 'dark tourism', que transmite imágenes sesgadas de ciertas regiones.

Por ejemplo, las rutas de Pablo Escobar en Medellín. Por otro, el turismo que podemos llamar apocalíptico, que se centra en lugares amenazados por el cambio climático, y que provoca un efecto llamada poco beneficioso si tenemos en cuenta que ya están en peligro de extinción. Pero, ¿es el marketing el problema o es que nosotros somos un poco borregos?

Tal vez deberíamos levantar la mirada de Twitter y recurrir a otros medios para cultivar nuestro criterio. Sí, también a la hora de hacer turismo.