Dejar de ser virgen o indultar a Cristiano Ronaldo: aquí tienes las peticiones más extravagantes de Change.org

Change.Org es una de las webs que más han resonado en internet en los últimos años. De hecho, es difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar de ella o que no haya interactuado con ella. Gracias a esta plataforma se han recogido firmas para cosas tan importantes como impedir el desahucio del matrimonio de ancianos sordomudos de Pinto a través de las 100.000 firmas recaudadas por su propio hijo.

O la prohibición de una aplicación que permitía denunciar la presencia de indigentes en los andenes de la Estación de Ferrocarril de la Generalitat de Cataluña, gracias a la acción ciudadana y a 50.000 firmas, se consiguió. O la retirada de los maniquíes anoréxicos de Zara con las 100.000 firmas que una adolescente llamada Anna Riera pudo reunir.

Pero todo lo que se ha logrado gracias a esta plataforma no siempre tiene que ver con cambios políticos, sociales o económicos. Por suerte o por desgracia, una web de tales características y en la que cualquiera puede publicar lo que quiera y cuando quiera se presta fácilmente al cachondeo, al desvarío y al surrealismo, rasgos innatos al comportamiento humano. Estas son sólo cinco de mis peticiones de favoritas.

1.- Petición 'para que Alberto Rodríguez Lera (Mazi) deje de ser virgen.' Imagino que el origen de esta petición nace de un grupo de amigos tan graciosos como considerados. Éstos apuntaban que si la chica en cuestión era normalita, sin autoestima y vivía en una situación parecida, era la chica perfecta para el Mazi, un chico de 22 años feo, fuerte y formal que hará que tu vida mejore al instante. También especificaban que si la petición fracasaba aceptaban 'micro-donaciones para financiar a una profesional del sexo.'

2.- Petición 'para que los famosos dejen de morir.' La junta editorial StarWipe es la que está tras semejante petición. 'Nos gustan las celebridades, y no deben dejar de morir.' Para ellos supone una indignación moral y una desgracia mundial que celebridades como David Bowie o Alan Rickman, que tan gratos momentos nos han regalado, continúen muriendo. La petición ha sido lanzada a la Casa Blanca para que el Presidente lidere las acusaciones con el fin de prevenir las muerte de más celebridades. Según ellos, sería una noticia terrible levantarse por la mañana y descubrir que, por ejemplo, Steve Martin ha muerto.

3.- Petición 'dirigida a todas las personas que viven en España: Arrepentimiento.' Así de contundente era la petición creada por un tal Robert Schemmel de Barbate, quien en su día pidió a todos las personas que viven en nuestro país que se arrepintieran por haberle dado la espalda a Dios, principal motivo de la crisis económica. Ni tan siquiera los más creyentes han apoyado una iniciativa tan cristiana, la prueba es que el tal Robert sólo llegó a las 22 firmas.

4.- Petición 'dirigida a los partidos políticos con el fin de que 'se modifique la Constitución para que Cristiano Ronaldo sea inimputable.': “Solicito que modifiquen la Constitución para que Cristiano Ronaldo esté al mismo nivel que su Majestad el Rey Don Felipe de Borbón y Grecia.” Aquí básicamente lo que estos anónimos piden es que al futbolista portugués se le perdone por defraudar a Hacienda 14´8 millones de Euros, nada más y nada menos. El caso es que, y por muy alucinante y lamentable que parezca, llegaron a hacerse con 1500 firmas.

A veces es muy complicado elaborar rankings de este tipo porque el buffet es demasiado grande y apetitoso. Para finalizar, estaba debatiéndome entre una de extraterrestres y otra de Donald Trump cuando me he topado con esta maravillosa petición, y claro, no he podido resistirme. Se trata de una petición para que 'retiren los garbanzos torraos del mezcladillo de frutos secos.

' El 'garbanzo torrao' es considerado algo así como un arma de destrucción masiva para cualquier dentadura y una más que interesante y siniestra fuente de ingresos para dentistas y garbanceros. Uno puede comprarse una bolsa de kikos, cacahuetes, avellanas, anacardos… pero lo cierto es que el 'garbanzo torrao' no tiene su propia bolsa, no tiene su propio Spin-off, por algo será.