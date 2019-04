Dan Bilzerian, de influencer de Instagram a rey de la marihuana en California

Los Ángeles siempre apesta a fritanga. Es como vivir permanentemente en las fiestas de mi pueblo. Sin embargo, adoro esta ciudad a la que acabo de mudarme (al menos por año y medio) porque siempre está en constante cambio.

Llegué aquí por primera vez en octubre de 2017 y volví a España en diciembre de 2017. Me encantó, aunque me costase más de un mes deshacerme de ese olor a perrito caliente y hamburguesa que llevaba tatuado en la piel.

Ahora, recién llegada de nuevo para intentar conseguir el sueño americano, me he dado cuenta de una cosa: Los Ángeles ya no solo huele a puesto ambulante de feria, sino también a marihuana. Y mucho.

Lo cierto es que no lo recordaba así, pero cada paso que daba por mi nuevo barrio me hacía intuir que algo había cambiado. Y tanto. Dando un paseo por Sunset Boulevard, mítica calle repleta de gigantescos carteles promocionando películas de televisión y series, me doy cuenta de que estos conviven con otros (igual de grandes) que anuncian Cannabis.

Así, sin cortarse un pelo. “¿Pero es que en LA es legal la marihuana recreativa?”, me pregunto a mí misma un tanto extrañada. Han cantado bingo, señores. Desde el 1 de enero de 2018, el estado de California permite su consumo, cultivo y comercio con fines recreativos. ¡Alegría!

De ahí que los ‘billboards’ de Sunset Boulevar (eje central de Los Ángeles) se hayan visto invadidos por anuncios de venta de cannabis. Sin embargo, hay una empresa y un hombre que se perfilan como absolutos ganadores de esta industria, ahora regulada, que genera unos 7.000 millones de dólares anuales. Ahí es nada.

Su nombre es Ignite y su dueño es el estadounidense Dan Brandon Bilzerian. Y sí, puede que te suene porque la prensa ya habló de él cuando fue nombrado, allá por el 2016, ‘el rey de Instagram’. ¿El motivo?

Sus fiestas repletas de chicas semidesnudas y su pasión por las armas (las tiene a miles) le han llevado a acumular en dicha red social más de 26,4 millones de seguidores. Pero, ¿quién es realmente este hombre que aspira a convertirse en el Pablo Escobar legal de la marihuana?

Con 18 años, Dan se alistó en el programa de adiestramiento para ser un SEAL (la fuerza de élite más letal y preparada de los EEUU) y allí descubrió su pasión por lar armas.

Sin embargo, con un 99% de programa completado, Bilzerian llamó “maricón” a uno de sus superiores y fue expulsado del ejército inmediatamente. Brillante manera de empezar la edad adulta. Sin embargo, las espaldas de Dan siempre han estado bien cubiertas en lo que a dinero se refiere. Y es que de casta le viene al galgo.

Su padre, el empresario multimillonario Paul Bilzerian, fue acusado en 1993 por la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU de fraude fiscal y multado con 62 millones de dólares. Momento en el que, ¡sorpresa!, su hijo Dan pasa a estar al frente de toda una red corporativa de empresas y negocios para que el legado de papá no cayese en manos del Estado.

Asqueado con el ejército y con las órdenes, pero enamorado de las armas, Dan decide que su siguiente paso será ir a la Universidad de Florida (estado en el que nació) a estudiar Negocios y Criminología. Casi nada.

Eso sí, en segundo de carrera se da cuenta de que lo suyo es el póquer y es ahí cuando se convierte en jugador profesional. El único problema es que comienzan a surgir rumores de carreras de coche ilegales con apuestas de por medio, partidas clandestinas en las que suenan nombres de actores muy famosos de Hollywood…

Sin embargo, nadie puede demostrar nada y Dan siempre se sale con la suya. Es un personaje de los que aparecen cada 100 años y él lo sabe.

Fumador de hierba desde los 13 años, desde que Dan se enteró de que la venta de marihuana recreativa iba a ser legal en California, no ha parado de trabajar en su bebé (y eso que ya tiene un hijo): Ignite. Una empresa que se jacta de querer llevar la venta y el consumo de esta sustancia a otro nivel.

“En Ignite, nos centramos en un objetivo: cambiar lo que tú y la sociedad piensan sobre el cannabis. Somos mavericks; respetamos la forma en que se ha hecho durante años, pero sabemos que podemos ofrecer un producto superior.

No importa lo que necesite o dónde viva, le proporcionaremos cepas de clase mundial y productos de CBD superiores que superan todas las expectativas”, se puede leer en la pestaña ‘Quienes somos’ de su página web.

En realidad, no necesita echarse flores desde ahí porque la fiesta de lanzamiento que realizó en Bel-Air para presentar ‘Ignite’ al mundo (el pasado 28 de octubre de 2018) no tuvo competidor alguno.

Maluma, Steve Aoki y decenas de Dj’s y raperos que controlan la escena nocturna de LA estuvieron allí. Y los que no, le dejan ‘likes’ en sus fotografías y vídeos donde muestra su excéntrico y cuestionable modo de vida.

Además, Dan cuenta con un ejército de chicas con cuerpos esculturales que lucen los bikinis que Ignite ha creado para la ocasión. Porque sí, Bilzerian sabe, como hombre que pasó por la universidad (aunque fuese brevemente), que el marketing no es nada sin un buen merchandising.

Así pues, la cabeza de venado (logo de Ignite) lleva camino de convertirse en el nuevo cocodrilo de Lacoste aquí en Los Ángeles.