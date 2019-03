Cuando Tinder es la Biblia, ser demisexual es una opción casi imposible

Quedas con unos amigos para salir por ahí, emborracharos y, por qué no, acabar la noche acompañado. Hasta aquí todo normal ¿No?, pues hay un grupo de personas para los que, la última parte, es decir, lo de acabar la noche acompañado, se la saltarían, este grupo son los 'demisexuales,' también conocidos como 'demis.'

Unos te dirán: si aparece alguien y hay 'feeling,' ¿por qué no?, otros te dirán: yo no suelo acostarme con gente en la primera cita, pero puede que en la segunda sí. Pero para los demisexuales siempre será una opción invisible ya que para ellos es imprescindible crear unos vínculos emocionales con la persona en cuestión, y a poder ser, que esos vínculos sean de larga duración, ya que, de no ser así, la posibilidad de un coito es prácticamente utópica.

Ni 'homos,' ni 'heteros,' ni 'bisexuales,' a priori no pertenecen a ninguna de las orientaciones del mainstream sexual. 'El amor es el sexo de los demisexuales'. Éstos, al igual que los 'pansexuales,' pueden sentir atracción sexual por personas de cualquier sexo, solo que los demisexuales necesitan ese vínculo emocional del que antes hablaba, necesitan enamorarse, en una palabra, necesitan 'tiempo.'

Ellos son los que elevan al Olimpo de los dioses esa frase que todos hemos dicho en tantas ocasiones y con la que se nos llena la boca: “la belleza está en el interior.” Nos encanta decirla, hacer apología de ella, vanagloriarnos de que para nosotros es parte de nuestra filosofía vital y todas esas cosas, pero luego en Tinder todos hacemos 'swipe' a la velocidad del rayo. De hecho, si durante un par de días, las 'Dating Apps' prohibieran incluir fotos en los perfiles de los usuarios, estas empresas probablemente perderán incontables cantidades de dinero y más de una se irá directa a la quiebra.

¿El demisexual sabe exactamente cuándo se ha enamorado y, por lo tanto, cuándo debe acostarse con la otra persona? ¿Y si el demisexual tarda demasiado en enamorarse de la otra persona? ¿En realidad el único que puede comprender y enamorarse de un demisexual es otro demisexual?

Estas son sólo algunas de las preguntas que nos hacemos cuando pensamos en los demis y en su universo de ciencia ficción. Muchos dicen que es una forma de asexualidad. Pero claro, la alosexualidad, que es algo así como lo opuesto a la asexualidad, también puede resultarnos extraña y marginal. Todo lo que no suene a heteroseualidad, homosexualidad o bisexualidad nos es demasiado novedoso, y para muchos, incluso amenazante.

Pero lo cierto es que el famoso investigador sexual 'Alfred Kinsey' ya hablaba de la demisexualidad en los años 40 pero sin definirla como tal. Este, como tantos otros términos, es más propiedad de las comunidades virtuales que de las comunidades científicas.

Esto del 'boom de las etiquetas' se nos ha ido de las manos. Otra de las últimas es la 'A-Grey' o 'asexualidad gris.' Muchos expertos o no en la materia, creen que la demisexualidad podría englobarse dentro de esta categoría. Los 'gris-asexuales' se encuentran a mitad de camino entre la sexualidad y la asexualidad. Mejor dicho, pueden sentir el deseo sexual de manera eventual pero siempre a niveles por debajo de la media.

Parece ser que los bajos niveles de libido es otro de los condicionantes para que el sexo no sea una prioridad para el demi. Y el hecho de que el sexo no sea una prioridad repele a una inmensa cantidad de futuras medias naranjas que serán exprimidas por otros mientras el enamoradizo demisexual espera con paciencia y entrega a su príncipe o princesa azul.