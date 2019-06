Cuando tu sueldo solo te permite dormir en un parking dentro de tu coche

En Los Ángeles hay dos tipos de ‘homeless’ (vagabundos). Los que están desempleados, lidian con problemas mentales fruto de su adicción a las drogas y vagan y duermen en sus calles; y los que sí tienen un trabajo estable y pagan religiosamente sus impuestos, pero sus sueldos no les dan ni para alquilar una habitación en el peor barrio de la ciudad.

De ahí que muchos de los segundos acaben viviendo de manera permanente en sus coches. No solo eso, veteranos de guerra que no pueden estirar más sus ayudas gubernamentales y jóvenes que acaban de encontrar su primer empleo pero deben pagar los créditos bancarios con los que estudiaron son los otros dos perfiles que han hecho de dormir en sus automóviles su forma de vida.

Una cruda realidad que está a la vista de cualquiera que resida en Los Ángeles. Multitud de calles (sobre todo las que se encuentran en los barrios más seguros de la ciudad) cuentan con carteles donde se prohíbe el estacionamiento de 10 de la noche a 6 de la mañana y se alerta de que se llamará a la grúa si se hace caso omiso de la advertencia. Así pues, ¿dónde aparcar para poder pernoctar?

Esa fue la pregunta que se hizo Emily Uyeda Kantrim cuando hace tres años decidió dar forma al programa ‘Safe Parking LA’, cuyo lema no puede ser más claro: “Porque dormir en tu coche no es un crimen”. Involucrada en temas sociales desde sus años como estudiante en la universidad de Los Ángeles (UCLA), ella misma observó cómo algunos de sus compañeros dormían en sus automóviles. Una situación que le impactó profundamente y que ahora lucha por cambiar con la ayuda del ayuntamiento de la ciudad. La idea no puede ser más simple y brillante a la vez. Dado que muchos de estos ‘homeless’ sí cuentan con un coche y viven en él, ¿por qué no crear zonas de estacionamiento para ellos? Bingo.

Aunque no ha sido un camino fácil (la organización se creó en 2016, pero no fue hasta marzo de 2018 cuando consiguió abrir su primer ‘parking lot’), a día de hoy ‘Safe Parking LA’ cuenta con seis localizaciones por toda la ciudad y cuatro más abrirán a finales de junio. Pero, ¿cómo funciona y en qué consiste? Gracias a fondos privados y a algunas ayudas estatales, esta organización ha conseguido construir y/o alquilar estacionamientos que pueden ser utilizados por estos ‘homeless’ por la noche.

Las normas son muy claras. Para optar a una de estas “habitaciones rodantes” se debe rellenar un formulario (se puede iniciar online) y firmar varios impresos en los que se estipula que está prohibido traficar con drogas, practicar la prostitución o llevar a cabo cualquier otra actividad ilegal. En el caso de los hombres solteros se verifica que no cuente con antecedentes en la base de datos nacional de delincuentes sexuales. Además, cuentan con un apartado especial para asistir a los veteranos y a sus familias.

También existe un horario. Las personas que duerman en estos ‘parking lots’ tendrán acceso a ellos a partir de las 6 de la tarde y hasta las 6:30 de la mañana del día siguiente, aproximadamente.

¿De qué depende que estas horas puedan varias? De si los dueños de estos espacios los necesitan. Exacto. Antes de que ‘Safe Parking LA’ encontrase financiación suficiente como para poder comprar suelo para ubicar estos aparcamientos nocturnos, lo que hizo la organización fue buscar aparcamientos privados en parking públicos (para asegurarse de que había acceso a baños) cuyos dueños no los utilizasen por la noche. Cabe recordar que Los Ángeles es una ciudad que nunca duerme y muchos de sus habitantes trabajan en turnos de noche.

Con el paso de los años, la organización ha podido habilitar sus propios espacios, que cuentan con baños portátiles, teniendo los más recientes un servicio de duchas. Importante también el hecho de que la policía de Los Ángeles trabaje mano a mano con ‘Safe Parking LA’ para que la seguridad de estos ‘homeless’ no se vea comprometida. Efectivamente. Ya no se trata de que los vecinos de estos barrios se sientan seguros, se trata de que aquellos que duermen en sus coches porque no tienen otra opción sientan también que nadie va a hacerles daños por su condición de sin techo.

Y es que según datos de la propia organización, cada noche más de 15.700 ‘homeless’ (de los casi 130.000 de todo tipo que hay en el estado de California) duermen en sus coches en el condado de Los Ángeles. Poca broma.