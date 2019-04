Cuando te quedas embarazada y nadie te ha diagnosticado anorexia o bulimia

La pregorexia está recogida como enfermedad y es la anorexia y bulimia durante el embarazo que suelen presentar mujeres con anorexia y bulimia previa al embarazo o no, en el menor de los caso, pero dicha anorexia y bulimia ya ha sido detectada y tratada con mayor menor resultados positivos. No es de lo que yo hablo aquí.

Yo hablo de esas mujeres que pasan como “sanas” pero sufren anorexia y bulimia. De esas mujeres que viven como un auténtico sufrimiento el primer trimestre del embarazo porque “no parece un embarazo sino que estoy hinchada”, esas que desean con todas sus fuerzas y en silencio llegar al quinto mes para ser una embarazada ante los ojos de la gente y no una gorda (sí, las embarazadas son personas que han sido socializadas aquí no en Marte y por tanto pecan de gordofía, es decir, equipar gordura con algo malo) y de esas que se tienen que duchar a oscuras porque no soportan tocar ni ver su tripa a partir del sexto mes. Hay muchas mujeres así. Muchísimas. Y el personal sanitario debería saberlo y tratarlo.

Más de la mitad de la población femenina tiene problemas de aceptación de su peso. Obviamente no todas desarrollan una enfermedad pero sí muchas y de esas muchas, la gran mayoría, vive con ello, a escondidas, en silencio, solas. ¿Cómo puede saber el personal sanitario que está delante de una de esas mujeres si ella no lo dice? Pues con la perspectiva de género.

Que vaya por delante que hay personal sanitario que realiza su labor con toda la profesionalidad y el cuidado del mundo pero sería de necios negar que es todo el personal sanitario, más que nada porque es una labor personal ya que en las carreras sanitarias no se aborda la salud desde la perspectiva de género. La prueba de ello es que no se pone nunca machismo como causa de enfermedades y se sobremedica a las mujeres ante cualquier malestar (depresión, ansiedad, hastío) fruto de la sociedad patriarcal y la cultura machista, por no hablar de la obstetricia que daría para otro artículo.

Pero volvamos al embarazado de mujeres con TCA sin diagnosticar y cómo son atendidas.

Durante el embarazo se lleva un control exhaustivo del peso que vas cogiendo. En principio es algo que está genial por varias motivos:

1. Acabar con el falso mito de que la mujer embarazada tiene que comer por dos.

2. Ayudar a que la criatura tenga una alimentación saludable.

3. Evitar que la futura madre desarrolle enfermedades.

Pero, ay, las formas.

Todo se puede decir si sabes como y aquí el personal sanitario falla (no todos, no todos pero centrémonos en los que sí). Las futuras madres se sienten culpables. Culpables por engordar mucho, culpables por engordar poco, culpables por no ser la embarazada perfecta. Y si ya a eso le añadimos que sufren TCA sin diagnosticar es el acabose emocional.

- Pero ¿cómo has engordado tantísimo en este mes? *Mujer que se quedó embarazada con bajo peso (44 Kg y en el tercer trimestre pesa 62Kg)

PUM!! Anorexia y bulimia reactivada

- ¿Comes bien? Estás engordando muy poco y eso es malísimo para su hijo. *Mujer que pesa en el tercer trimestre 60 kg y se ducha a oscuras por no ver la tripa)

PUM!! Sentimiento de ser la peor madre del mundo por tener una enfermedad que no es ni capaz de decir que tiene porque siente vergüenza al saber que la van a mirar mal si dice que vomita estando embarazada porque cree, con razón, que es por imagen y no por identidad.

- Te voy a dar hierro porque estás anémica y no nos interesa que te pongas a perder sangre en el parto.

- Estás poniéndote muy gordita, ¿sabes lo complicado que es luego perder ese peso?; ¿era por su salud o por estética?

Cualquier persona que supiera los datos de insatisfacción con su peso de las mujeres en España no haría así esas preguntas porque sabría que es muy probable que delante suya tenga a una mujer con TCA sin diagnosticar.

Cualquier persona sabe que la salud pasa por un equilibrio físico y emocional pero eso se olvida cuando se trata de las mujeres. En las consultas se las trata como a niñas consentidas. responden con desgana, tratan las demandas como si fueran caprichos, dan ordenes que a veces no tiene demasiado sentido o que no saben explicar.

El entorno muchas veces, la mayoría, tampoco ayuda, así que acaban obedeciendo porque entre las nauseas, el cansancio, la preocupación porque algo pueda ir mal, las almorranas y el sentimiento de culpa por sufrir TCA sin diagnosticar no te queda otra que el miedo. Siempre va bien que las mujeres tengamos miedo porque ay, cuando no lo tengamos.