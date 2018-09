Los cinco errores que deberías evitar a la hora de ponerte un condón

Te vamos a contar la manera correcta de ponerte un preservativo y luego los cinco errores más comunes.

Vamos con el primero. Abre y retira el condón de su envoltura con cuidado. Colócatelo con el pene erecto y, si estás circuncidado, primero retrae el prepucio.

Ahora, saca el aire de la punta del preservativo y desenrolla el condón hasta la base del pene. Después de correrte, agarra el condón por la base y retíralo con cuidado.

Ya sabes usarlo correctamente, ahora te vamos a contar lo que no debes hacer nunca. Porque estos son los cinco errores más frecuentes cuando usas preservativo, según detalla el Centro Nacional para la Prevención de VIH/Sida, Hepatitis Virales, ETS y Tuberculosis de EE UU.

1.- Nunca guardes los condones en su cartera: el calor y la fricción los pueden dañar.

2.- Nunca uses espermicida que puedan provocarte irritaciones.

3.- Nunca te lubrifiques con aceite para bebés, lociones, vaselina o aceite de cocina, ya que pueden romper el condón.

4.- No uses más de un condón a la vez: dos condones no te protegen mejor que uno, más bien es al contrario.

5.- Y jamás reutilices un condón usado: cada vez que practiques sexo que sea con uno nuevo.

Después de cómo se usa bien y cómo se usa mal un condón, los últimos consejos.

Los preservativos caducan: consulta la fecha de caducidad antes de usarlos.

Comprueba, además, que el condón no esté roto o tenga defectos. Guarda el preservativo en un lugar fresco, seco y seguro.

Siempre utiliza condones de látex o poliuretano. Y, finalmente, si usas lubricantes que sean a base de agua o silicona para evitar que se rompa.