¿Y si asumiésemos la infertilidad y nos dejásemos de gestación subrogada e inseminación in vitro?

Comenzaré este artículo confesando que ni tengo hijos ni quiero tenerlos. O nací sin instinto maternal o Amazon se está retrasando en su entrega, una de dos. Sea como fuere, lo cierto es que asisto a los embarazos de las parejas que me rodean desde una perspectiva que muchos no tienen.

La de preguntarse: ¿Por qué nos empeñamos en tener hijos cuando nuestro cuerpo nos dice que no? Y digo esto porque muchas de mis amigas se han sometido a diversos tratamientos porque no conseguían quedarse en estado de manera natural.

Procedimientos largos, y en muchas ocasiones muy dolorosos, que les han permitido ser creadoras de vida (frase hecha que no puedo detestar más) y dar así sentido a sus vidas. ¿Tan malo hubiese sido que asumiesen su infertilidad y se realizaran de manera personal de otra manera?

Sé que este es un tema tremendamente delicado y polémico. Soy firme defensora de que mujeres y hombres deben hacer lo que quieran con su cuerpo, pero desde hace unos años, creo que a las parejas se les está yendo la olla con el tema de los hijos. Sí, lo digo así tal cual. Entiendo que no debe ser fácil enterarte de que tu cuerpo se niega a que te reproduzcas.

Tanto si eres hombre como mujer, saber que tus espermatozoides son de mala calidad o que tus óvulos no son capaces de ‘cuajar’ no debe ser plato de buen gusto. Sin embargo, la ciencia nos dice que, aun así, podemos ser padres y que nuestra estirpe continúe. Ok, maravilloso. Pero, y digo yo, ¿no estaremos jugando un poco a ser Dios?

Hace poco una amiga que tiene dos niños varones me contaba que está ahorrando para irse a Perú a que le “metan una niña”. Ojito a la expresión. “¿Y eso es legal?”, le pregunté. “No sé, pero yo ya paso de jugármela y sin una niña no me quedo”. En este caso, Laura no tiene ningún problema para quedarse embarazada de forma natural, pero prefiere jugar sobre seguro. A mí, qué queréis que os diga, esto me pone los pelos de punta.

Laboratorio | Pexels

Pero volvamos al caso de no ser fértil y tener un deseo desmesurado por ser madre o padre. Lo primero que me pregunto cuando me topo con gente cuyo único fin en la vida parece que es el de tener hijos es: “¿Por qué?”. No puedo hablar por los hombres, pero lo haré por las mujeres, dado que soy una.

Porque nos meten la maternidad con cuchara desde que somos pequeñas (llamadme feminazi, venga). Nos dan bebés de juguete a los que acunamos mientras preparamos la comida en una cocinita de plástico y esperamos a que nuestro marido vuelva de la oficina. Y claro, conforme te vas haciendo mayor asocias la idea de que si tienes útero será para usarlo.

Pero, ¿qué pasa cuando el horno no funciona? Pues que nos volvemos locas porque nuestro plan de vida (ese impuesto por la sociedad, la televisión, el cine, la literatura…) se ha ido al garete. Así pues, recurrimos a in vitros y subrogaciones… Todo por y para cumplir un sueño.

Que no nuestro sueño. Y digo esto porque dudo mucho que sea el de todas y cada una de las mujeres que están, a día de hoy, en edad de procrear. ¿Es una locura lo que estoy diciendo? Puede. ¿Es de estar perdiendo la cordura el querer que no nos volvamos locos por no poder reproducirnos? Lo he dicho antes, y lo repito.

A mí tampoco me haría gracia saber que mi organismo se niega a dejarme ser madre, al menos de manera natural. Pero quizá mi misión en la vida no sea ser madre. Lo mismo es ser tía y de las mejores. ¡Vete tú a saber!

Sé que muchos creerán que lo que propongo es una locura. Es como decir que si tienes miopía, te jodas, la asumas y no lleves gafas ni te operes. Podría ser. Sin embargo, creo que vivimos en una sociedad que tolera tremendamente mal las frustraciones y que los humanos hacemos cualquier cosa para conseguir nuestros objetivos a toda costa. Vale, lo mismo me acabo de caer del guindo y ya lo sabíais todos.

Quizá escribo este artículo porque, como mujer, me repatea enormemente escuchar frases como “lo mejor que he hecho en la vida es ser madre”, “ser madre es lo más bonito del mundo”, “no sabes lo que es querer hasta que no tienes hijos”…

Todas me las han dicho amigas en algún momento de mi vida. Palabras que me dolieron en su día porque creo que me sitúan en un escalón inferior por no querer comprar el argumento de que ser madre es el fin único y verdadero de cualquier mujer. De hecho, aún recuerdo una conversación en la que comenté que no me veía siendo madre porque quiero un nivel de independencia y libertad que con un hijo considero imposible.

“Pues entonces te quedarás sin saber lo que es querer incondicionalmente a alguien”, me dijo Blanca sin pestañear. Y yo me pregunto por qué la gente con hijos o con deseo de ellos, me ataca por no querer lo mismo.

La tía de mi madre nunca tuvo hijos. Lo intentó durante muchísimos años, pero nunca lo consiguió. Jamás fue al médico y dio por hecho que su cuerpo no estaba preparado o tenía alguna avería (como le gustaba decir).

Su marido y ella se dedicaron a quererse y a querer más aún a sus sobrinos. Nunca nadie les preguntó por la calle que “¿y los niños para cuándo?”, ni tampoco tuvieron opción científica a la que recurrir. Sin embargo, fueron felices, mucho, y sin descendencia… ¿Tan malo es eso?