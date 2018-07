Así es ser grafitero: conocemos el trabajo del polifacético Mr. Kern

Amigo de difundir célebres bromas como la de añadir a la pintura pequeñas dosis de paté para conseguir la textura adecuada o la de haber sido criado por lobos salvajes, hoy sólo nos cuenta verdades.

De origen francoargentino y educado por estupendos padres, sus comienzos como grafitero tuvieron lugar hace más de veinte años: “Pinté mi primer grafiti en una rotonda cerca de Bordeaux en el año 1995 o 1996. En aquella época me dedicaba a pintar letras con sprays medio malos que se vendían en el supermercado de mi barrio. Me fijaba más que nada en las piezas de los artistas que vivían cerca de mi zona, como Bart o Scaner, o Der en Toulouse. Mis referencias en aquellos tiempos eran los primeros números de la revista Xplicit Grafix, la revista 22cfresh y el libro ‘Subway Art’ de Henry Chalfant.”

De los orígenes con sprays baratos Mr. Kern ha pasado a apreciar el trabajo con brocha, más untuoso y agradable a los sentidos: “Hoy me fijo más en el trabajo de grafiteros que usan brochas como Axel Void, Rafael Márquez Celdrán, Sebas Velasco o Mohamed l’Gacham.”

No son los únicos cambios que alguien de gran trayectoria como él puede apreciar en el mundo del arte callejero, hoy tan mercantilizado y controlado: “El movimiento del grafiti ha adquirido un peso mayor en el mercado del arte internacional. Hace veinte años en Europa del Oeste era una expresión medio marginalizada, aunque ya se habían organizado exposiciones potentes en Estados Unidos a partir de los ochenta. ¡Hoy en día cada ayuntamiento busca su muralista y cada coleccionista su street artista!”

Él mismo ha sido convocado recientemente en nuestro país para este menester y acaba de terminar un impresionante mural en Galicia, realizado durante varias jornadas a lo largo del mes de junio. La experiencia ha sido más que positiva: “Ha sido un gran placer tener la oportunidad de participar en el festival Vicc que organiza la ciudad de Vigo, que ha contado con casi sesenta murales. Tuve el gusto de pintarme un edificio de cinco plantas situado en la avenida de Galicia. Fueron doce días de duro laburo (dura labor en jerga personal) y gratos encuentros con los vigueses.”

Es un trabajo que Mr. Kern disfruta personalmente y que los ciudadanos aprecian y agradecen de corazón, por lo que siempre está encantado de repetir: “De momento no tengo ningún proyecto de maxi mural a la vista vista pero me encuentro más que DISPONIBLE.”

Pero no sólo este magnífico mural ha traído el artista a nuestro país en los últimos tiempos: la editorial Autsáider Cómics, conocida por su valentía y buen gusto, ha traducido y editado con sumo esmero ‘El caso Alain Lluch’, un cómic brillante con guion de Antoine Pinson.

Con la maestría digna de Velázquez que le caracteriza y grandes dosis de crítica social envueltas en el humor más fresco de la temporada, la obra da un repaso fino a asuntos tan dudosos de nuestro tiempo como el mundo laboral, la industria cárnica o la vida conyugal en una historia divertidísima, ácida y llena de color. El cómic, repleto de detalles, presentado con exquisitez y rotulado a mano por el propio Mr. Kern para pasarlo del francés al español, viene además acompañado por un delicioso póster que ilustra los helados más repugnantes del verano.

El artista siempre ha apreciado las oportunidades que este formato son capaces de brindar a los amantes de la cultura underground, muy difíciles de encontrar en otros ámbitos más cerrados y académicos: “El cómic me trae una libertad de expresión muy grande. Las editoriales con las que trabajo no me han censurado nada de momento. El mundillo del arte contemporáneo es menos receptivo al humor, ¡pero sigo teniendo esperanzas!”

Para Mr. Kern el arte, tal como él lo trabaja, no supone sólo una forma de expresión sino también de resistencia antisistema. “¡La única que he encontrado!”, recalca, como siempre, con el desenfado y la simpatía que le caracterizan. ¡No duden en seguir sus aventuras gráficas en Instagram!”