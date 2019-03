Así se retransmite un juego de rol en directo

Érika García tiene 34 años, es redactora especializada en tecnología y empezó a jugar a rol cuando tenía doce años, concretamente a ‘Magic’, el famoso juego de cartas, aunque también hizo algunas campañas de 'Dungeons & Dragons' (‘Dragones y Mazmorras’) y 'Vampiro'. Dejó de jugar a los dieciocho, cuando empezó la universidad y no volvió a jugar hasta que Pepón, el actual Amo del Cabalozo en sus partidas quincenales, la llamó para formar parte de las filas de Rolazo.

Empezaron a reunirse en junio del año pasado. Se conocieron todos y hablaron cada uno de su personaje. A partir de ahí comenzaron a jugar cada quince días para conseguir rodaje antes de la primera emisión de Rolazo en directo a través de Twitch en el mes de octubre.

Equipo de El Rolazo | Cedida

Los preparativos son sencillos pero eficientes: “La infraestructura audiovisual es muy modesta: tenemos tres webcams, dos de ellas prestadas por Manuel Bartual, que las utilizó en su película ‘Todos tus secretos’. El atrezzo es bastante sencillo, tanto el de la escena como el nuestro: un par de cortinas verdes señoriales en las paredes y un elemento representativo de nuestro personaje para nosotros. Bingo lleva una capa, Samarkanda un turbante, Thortoj el símbolo de su diosa al pecho, Dolan unos cuernos, Horka un collar de calaveras verdes y yo mis orejas de elfa.”

La clase y raza del personaje que encarna Érika durante las partidas actuales de ‘Dragones y Mazmorras’, una elfa ranger, fueron propuestas por el propio Pepón y ella lo adaptó a su forma de ser. En realidad la Kämelah original, vegana, amante de los animales, sensible y empática era completamente ella y la Kämelah actual, mucho más fuerte, violenta y algo desequilibrada es lo que a ella le gustaría ser en la vida real.

“Y sí, me libera profundamente interpretarla porque de alguna manera doy rienda suelta a muchas pulsiones que tengo reprimidas. A mí el rol me ahorra el psicólogo, no es broma. El hecho de sumergirme en un personaje hasta el punto de hacerlo propio e incluso llorar de verdad en las partidas (esto está grabado) me libera de muchos demonios y me llena de felicidad.”

Respecto a esta pandilla en particular, Érika la describe así: “una de las cosas más importantes de Rolazo y que los espectadores señalan siempre es que hay un feeling perfecto entre nosotros, algo que ha nacido de forma completamente natural porque no nos conocíamos todos de antes y eso se nota a la hora de interactuar en el juego. Mi personaje empezó llevándose bien con todos (ahora ya no porque ha perdido la cordura) aunque es un poco "racista de enanos", por lo que alguna vez tuvo alguna palabra malsonante contra Thortorj, el bárbaro enano interpretado por Jacinto, el único que aporta algo de cordura a Rolazo tanto en el juego como en la vida real.”

Equipo El Rolazo | Cedidas

En Horka, la semi orca descerebrada y violenta interpretada por Maya Pixelskaya, Érika ha encontrado una compañera perfecta para perpetrar maldades y a su alma gemela en la vida real. Bingo es el mediano interpretado por Xabi Tolosa, el dibujante que se encarga de ilustrar el universo Rolazo, “él dice que es el líder pero no es más que un pobre diablo con ansiedad por abandono, nada que ver con Xabi Tolosa que es un tipo adorable a dolor.”

“Luego está Samarkanda, un clérigo de dieciséis años al que pone forma el polifacético Jose Viruete. A veces es un poco pedante y está enamorado de mí en secreto, pero bueno, le perdono porque no es más que un chiquillo enamorado de una señora mayor, como Dinio y Marujita. Por último tenemos al dracónido ludópata y alcohólico Dolan, guiado por Fox. Dolan lleva menos tiempo con nosotros y la verdad que tanto él como Fox han sido una gran aportación al grupo, aunque Horka y yo queremos dejarle en silla de ruedas, simplemente por diversión.”

Durante las partidas no comen ni beben alcohol, pero en el intermedio o cuando acaban, arrasan con lo que haya en la cocina de Pepón, el Amo del Calabozo. Respecto a las labores del Amo del Calabozo, queda claro que no es algo que pueda interpretar cualquiera: “Para empezar hay que tener una imaginación desbordante y alta capacidad de improvisación. En el caso de Pepón, además de esto, hay que saber lidiar con descerebrados como nosotros, y aunque a veces le hacemos sudar la gota gorda, especialmente Maya y yo, demuestra que es un máster de 10 al que admiro mucho, aunque en el juego le vacile.”

En su caso, Érika confiesa experimentar un gran abanico de emociones durante las partidas: “ira, alegría, tristeza, amor... pero también mi forma de ser es así, lo vivo todo muy intensamente y en el rol no iba a ser menos. Lo que sí hablamos siempre todos es que acabamos las partidas reventados, como si hubiéramos corrido una maratón y jugado a la vez al ajedrez durante horas. Si te implicas de verdad el rol puede llegar a ser muy intenso.”

Lo que comenzó como una idea para Flooxer es hoy uno de los rincones más entrañables de YouTube. Lo curioso es que presenciar las partidas tanto en directo como en diferido resulta muy divertido, digno de comer palomitas. La risa de la pandilla es tremendamente contagiosa y el ingenio y elocuencia de miembros fijos e invitados como Javier Botet o David Pareja resulta brillante.

“El hecho de que sea en directo es mucho más divertido porque la espontaneidad es clave y creo es algo que nuestro público valora mucho, aunque alguna vez hayamos tenido que recortar alguna parte antes de subir el vídeo a YouTube.”

Erika | Cedida

“Lo de los espectadores y su respuesta para mí sigue siendo una sorpresa y un sueño hecho realidad”, explica Érika, “Rolazo me ha devuelto la fe en las personas, todo son palabras bonitas y comentarios alentadores. Por mi trabajo tengo mucha exposición en Internet y YouTube, y estaba acostumbrada a los insultos gratuitos, pero en Rolazo eso no existe, tenemos los mejores fans del universo.”

Según Érika, el éxito de Rolazo “reside en que somos gente normal jugando al rol, en que hemos llevado a cabo un democratización del rol más allá de los estereotipos fijados y que somos muy naturales. Nos lo pasamos genial jugando, nos queremos un montón y eso se transmite al final en lo que hacemos. Mucha gente me dice que no juega a rol, que no tiene ni idea de nada relacionado con él, pero que le encanta vernos porque se parte de risa. Y sí, lo de la risa contagiosa, especialmente la mía, lo leo mucho en el chat de Twitch.”

¿Algún otro juego de interés? “Ahora mismo solo estoy enfocada en jugar a ‘Dragones y Mazmorras’ pero además sí creo que es un juego especial, tanto por su universo como por la nostalgia que lo envuelve. Y como te decía antes, a mí las partidas me ahorran los 50 euros de la consulta del psicólogo, es mi mejor terapia.”

Desde luego, para pasarlo bien con Rolazo no es necesario estar familiarizado con ninguna dinámica. El carisma de los jugadores, su soltura y su buen humor son motivos de sobra para disfrutar de la emisión. Y, como sorpresa para el futuro, no hay nada confirmado aún, pero todos sueñan con las apariciones estelares del dibujante Albert Monteys y el director Álex de la Iglesia. ¡Habrá que estar pendiente!