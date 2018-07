Así es fabricar juguetes sexuales de manera artesanal

Esto es justo todo lo que tratan de evitar Mariam, Nuria y Bea, las responsables de BS Atelier. Hablamos hoy con Bea sobre sus métodos, la forma en que garantizan la calidad de sus productos artesanales, sus colaboraciones y su cálido ambiente de trabajo.

Los productos de BS Atelier son realmente bonitos y agradables, pero tal vez su virtud más importante sea que no entrañan riesgo alguno para la salud, asunto que en el mundo de los juguetes sexuales se puede llegar a abandonar por completo. ¿Cómo afectan los materiales tóxicos?

Bea nos lo explica: “Los materiales tóxicos, al entrar en contacto con nuestro cuerpo, lo contaminan con partículas que pueden provocar graves problemas de salud. Las mucosas absorben estas partículas, que entran en muestro organismo y quedan ahí provocando graves problemas. Por ejemplo, pueden afectar a las mujeres embarazadas y provocar defectos en el feto. O afectar a nuestras células y hacerlas mutar, provocando cáncer. Hay que tener especial cuidado con los phtalatos, desgraciadamente muy usados en juguetería erótica y en multitud de productos que usamos habitualmente. Pero también hay metales pesados en algunos plásticos, y otros productos tóxicos que no deberían estar jamás en contacto con nuestro cuerpo, especialmente en las zonas erógenas donde usamos los juguetes eróticos.”

Por el contrario, la silicona médica que usan en BS Atelier es completamente segura: “La silicona que se usa para productos médicos, farmacéuticos y alimentarios, que cura con Platino y está certificada como atóxica, es un material inerte. Es decir, una vez está sólida y lista para su uso, no emite partículas. Por eso no huele ni tiene sabor. Nada en ella puede interactuar con nuestro cuerpo, más que el placer que nos proporciona cuando se trata de un buen juguete erótico.”

Nos encontramos ante una colección de juguetes muy seguros, sí, pero también muy atractivos a la vista, con diseños exclusivos y la posibilidad de encargarlos también a medida. No en vano una rama de equipo proviene de las Bellas Artes. La base para el diseño de sus piezas tiene fuentes diversas y muy interesantes: “Nuestra primera inspiración en BS Atelier fueron las formas limpias y funcionales de los diseños de la industria de los años 50 y 60, los juguetes para niños como el Mecano, la Bauhaus, las esculturas de Brancusi…”

Por lo que se aprecia en las imágenes que ilustran el proceso artesanal de creación de los juguetes, da la sensación de que se trata de un trabajo agradable de realizar e incluso divertido, plagado de sensaciones próximas al ASMR. Bea nos confirma que el trabajo es amable a muchos niveles, haciendo hincapié en el trato personal: “Nuestro trabajo es totalmente artesanal, lo cual quiere decir que en BS Atelier realizamos todos los procesos que dan lugar a nuestras piezas, algunos más creativos que otros, y eso hace que el trabajo sea variado, sin monotonía. Tener espacio para la creatividad y el aprendizaje es importante para nosotras.

Ahora mismo trabajamos tres mujeres en el proceso de producción, y nuestra relación va más allá de lo laboral. Mariam, Nuria y yo, Bea, somos amigas desde hace años, y hemos conseguido un ambiente de trabajo donde lo personal y lo profesional están en equilibrio. Nos reímos, nos compenetramos y aprendemos juntas. Sobre todo nos reímos, pero también hay días malos y nos tenemos que dar ánimos y escucha. Eso es algo de lo que me siento muy orgullosa, del equipo BS y del ambiente de trabajo.”

Pero no olvidemos que estamos hablando de juguetes eróticos y, además de resultar seguros y bonitos, lo principal es que proporcionen placer. En el catálogo van variando los diseños pero la mayoría de modelos se mantiene en cuanto a forma, señal de una funcionalidad excelente y una respuesta positiva por parte del público. Bea nos cuenta cuál es el modelo más demandado: “El GSpot es el dildo que primero diseñamos, y sigue siendo el más vendido. Es cierto que tiene mucha variedad de diseños de color y tres tallas, lo que lo hace muy versátil.”

Y, preguntada por el que más recomiendan, nos ofrece una respuesta sabia y consciente de las particularidades del ser humano: “Las recomendaciones siempre decimos que son personales. Cada dildo funciona mejor para unos usos, y cada persona busca cosas diferentes. Depende de los gustos, de su cuerpo, el cuerpo de la/s personas con las que quiera compartirlo, de sus hábitos sexuales…No hay un mejor dildo para todo el mundo, sino un dildo para cada persona.”

Un juguete sexual | BS Atelier

El equipo está abierto a las alianzas positivas y durante años han colaborado con la marca de lubricante Yes, aunque este puente se ha roto: “Ya hemos dejado de colaborar con Yes, aunque durante años incluíamos un sobrecito de ese lubricante en nuestras piezas, ya que nos parecía realmente bueno. Por desgracia la empresa tuvo un cambio de personal y no siguieron interesadas en colaborar con nosotras.”

La colaboración que sí se mantiene felizmente es la que establecen con Erika Lust, directora, guionista y productora de cine independiente para adultos: “Con Erika Lust estamos encantadas de trabajar siempre. Salimos en varios de sus trabajos, y es un placer ver nuestras piezas ahí. Es una forma de enseñar al mundo tu trabajo en acción, con una puesta en escena excelente.”

¿Qué requisitos tienen que darse para surja este tipo de colaboración? “Tanto en estas alianzas como en otras buscamos siempre una conexión con la filosofía de BS Atelier. Un punto de vista positivo con el sexo, inclusivo, abierto, respetuoso con las sexualidades y las identidades de las personas. Esto es importante a la hora de lanzarnos a apoyar proyectos, películas, participar en festivales o colaborar con fotógrafos.”

Su oferta ha tenido una gran acogida internacionalmente, más incluso que a nivel nacional: “Pues te diría que mejor internacional que nacionalmente hasta el momento, aunque este año notamos que ha habido más atención aquí, y nos alegra sentir que se nos conoce y se nos busca en nuestro país. Nosotras principalmente vendemos en tiendas de EEUU, de varios países europeos, también Australia, Japón, ¡e incluso una en Corea y otra en África! Recibimos muchos pedidos web de todo el mundo, y eso resulta increíble teniendo en cuenta que somos una empresa pequeña y que se ha formado con sus propios recursos.”

Su éxito no es de extrañar teniendo en cuenta la calidad de las piezas. Además, no sólo realizan dildos vaginales customizables, sino que en su tienda online podemos encontrar también plugs anales, arneses ajustables de piel de gran calidad compatibles con sus productos, anillos para el pene y dilatadores vaginales con fines terapéuticos, diseñados bajo la asesoría de profesionales de disciplinas ginecológicas, fisioterapeutas de suelo pélvico y matronas. Escoger un producto de BS Atelier es garantía de estar proporcionado a nuestro cuerpo el mejor trato posible.