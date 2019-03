Mi amiga se ha comprado ESTO y me ha explicado para qué sirve: hacer pis de pie

Mi amiga publicó esta foto en redes. Tuve que mirarla un par de veces antes de entender que iba en serio, sí: es un dispositivo para que las chicas hagan pis de pie. En la descripción de la foto Saray puso “Le voy a dar una oportunidad a esto, a ver si funciona”.

Le pregunté, ¿cómo te has decidido a comprar esto? “Yo no lo he comprado, me lo ha regalado mi cuñada, porque se venden en packs de tres. Aunque hace bastante tiempo que le había echado el ojo a un chisme parecido, lo que pasa es que solo los había visto de cartón, desechables, y a mi todo lo desechable no me va, por principios”.

Saray pasa más de la mitad del año fuera de España, me dice que es para llevárselo de viaje y yo pienso que su próximo destino será Tailandia o India. ¿Acierto? No, Saray se va a Inglaterra. Realmente, el principal uso que le pretende dar es para el avión y los trenes. “Me da bastante asco ese tipo de sitios, supongo que a todas nos lo dan, no es que pretenda utilizar este aparato todos los días en mi vida, pero en los viajes se agradece porque en los transportes los aseos están muy mal, y en Reino Unido peor”.

Bueno, vamos a hablar de la higiene en los aseos. ¿Dirías que los WC ingleses son más sucios que los españoles? “Sí, claramente, en muchos países de nuestro entorno la higiene deja mucho que desear, sobre esto en España no nos podemos quejar”.

Me interesa saber si el chisme funciona. Según las instrucciones, simplemente hay que ponerlo bajo la vagina, con la parte más ancha para atrás, y la orina debería caer hacia delante casi como si fueras un chico. ¿Te pringas? “Funciona genial, la verdad, es super útil, no imaginaba que fuera a ser así, cae como si fueras un chico, es una pasada”.

El mayor problema, según Saray, es su tamaño, aunque se puede “plegar”, pero para ello habría que encontrar un estuche adecuado. “No tiene un tamaño adecuado para llevarlo en el bolso tal cual, es demasiado grande, por eso ahora estoy en búsqueda de algo donde meterlo, y que sea discreto.

¿Pero como te sientes al poder orinar de pie? “Super rara, yo jamás lo hice de otra forma que no sea sentada, supongo que en esto también coincido con el 99% de las mujeres. Y la primera vez que usé esto sentí que el cerebro me decía dice: ¿estás segura? Ya te digo, cuesta un poco, te sientes rara, y más cuando notas que la orina cae, bien, sin manchar nada, y que no has tenido que sentarte ni un segundo... es como si estuvieras haciendo algo muy raro, eso es, la sensación es rarísima”.

Está fabricado en un material similar al látex o la silicona y es impermeable. Una vez usado aparentemente no está “chorreando” en orina, sino que parece estar seco. Aún así, por recomendación del fabricante y por sentido común, se le debe dar un enjuague después de cada uso. También de eso depende que el lugar donde se esté utilizando tenga lavabo o no, no siempre es posible limpiarlo.