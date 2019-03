"Aliado el que tengo aquí colgado": hombres que usan eslóganes feministas para ligar en Tinder

Qué difícil es ligar y lo que se complican algunos para hacerlo. Hace unas semanas despidieron de Facebook a un empleado porque alardeaba en Tinder de tener acceso a los datos privados de los usuarios de la red social de Mark Zuckerberg.

Cuando te dicen la trillada frase de “¿vamos a un lugar tranquilo? Tengo algo que enseñarte” nadie esperaba que fuese eso a lo que se refiera. Otros, utilizan fotos de niños del tercer mundo para ¿dar pena? ¿mostrar lo altruista que son? Todo eso y posturear para ver si consiguen un ligue para la noche.

Como digo, entre la calaña que se esconde en Tinder a mí la que me fascina es la de los aliados feministas. Que haya hombres feministas es algo que debería ser la norma, todo el mundo debería serlo. Pero cuando un hombre se dedica a alardear continuamente de lo feminista que es, a mí y a muchas otras mujeres, se nos encienden todas las alarmas.

Ese chico que lee a Simone de Beauvoir, va a manifestaciones feministas y se dedica a acusar en redes sociales a otros hombres por sus conductas machistas, quizá también tenga algo que ocultar.

Hay muchos casos de aliados de los que se ha descubierto que acosaban a chicas o tenían relaciones con menores. Hay algo que a veces no falla, si sus tweets son un 80% hablando de feminismo, no son de muy fiar.

Por este motivo cuando entro en Tinder y me encuentro a muchos chicos en cuya bio destacan lo feminista que son, me pongo a reír. Y los de las camisetas, porque el feminismo es un movimiento muy importante que por desgracia está siendo utilizado por algunas marcas para vender productos.

Y lo mismo que uno vende una camiseta con el “we should al be feminists”, otro se la pone para ver si hace match en Tinder.

Estuve recopilando en Twitter los que iba encontrado que usaban esta técnica y los que me han dolido más han sido los que usan el “Yo te creo” en referencia al caso de La Mananda.

Por favor, no uséis un tema tan serio en una app de ligoteo, no seáis tan ruines, un poco de dignidad por favor. Informándome sobre el tema descubrí que no solo en España es tendencia esta táctica de seducción, en Tumblr.com existe un portal llamado MaleFeministOfTinder porque esto es un fenómeno global.

Y en estos casos siempre recuerdo una frase de la película Colossal de Nacho Vigalondo: "no son aliados".