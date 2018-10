El adoctrinamiento patriarcal en los colegios existe

- Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino?

- Partiendo del masculino, la “o” final se sustituye por una “a”.

- Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma?

- El masculino no se forma, existe.

(Diálogo, recogido por la escritora y psicóloga Victoria Sau 1930-2013 )

***

Y así con todo y desde la niñez o incluso antes, desde la tripa de la madre.

Las referencias de mujeres en los libros de texto son ínfimas en comparación con los referentes masculinos. No, los hombre no han sido los únicos en hacer cosas, otra cosa es lo que nos han contado (ellOs) pero es MENTIRA. Las mujeres nunca jamás han estado ni quietecitas ni calladitas, NUN-CA.

Sí, no solo hubo mujeres en la generación del 27, las Sin Sombrero, en la generación del 98 también (Emilia Pardo Bazán y Camen de Burgos, entre muchas otras) y bueno, por haber hubo hasta trovadoras (poetas, músicas, “periodistas”) en la Edad Media, SORPRESA.

Además en cómo salen las mujeres en esos libros de texto, haciendo trabajos relacionados con las tareas domésticas, el cuidado o cuestiones familiares (heteronormativas) básicamente que oh, sorpresa, son los menos valores socialmente y ni cotizan ni tienen salario.

Las lecturas obligatorias son mayormente escritas por hombres, que oye, si varias máquinas que utilizan el aprendizaje automático, inteligencia artificial, se vuelven racistas y machistas al aprender a leer pues una niña/o no va a ser menos. * Estudio publicado en la revista Science (2017).

Las docentes pasan a ser los docentes según se van avanzando en conocimiento, en infantil y primaria la docencia está feminizada pero misterioriosamente los catedráticos son mucho más ellos. Obviamente, los mismos centros educativos se encuentran con la resistencia de las madres&padres de que en infantil sea un hombre el docente pero no lo hacen porque los hombres sean más de un 90% los que ejercen el abuso infantil, lo hacen porque “una mujer lo hace mejor” idea basada en una creencia machista que dictamina absurdeces porque, sentáos, hay hombres que cuidan fenomenal y mujeres que cuidan fatal porque no les gusta cuidar y diréis pero esas mujeres no se meten a educadoras de infantil y tenéis razón, esa misma razón es la que hace a un hombre decidirse a meterse a educador infantil, que le guste.

No son solo los libros de texto, las lecturas obligatorias, las madres/padres los que “impiden” desarrollar un aprendizaje en igualdad llamado cooeducación, no confundir con educación mixta, por favor. Las propias docentes y los propios docentes lo impiden a través del curriculum oculto que es el conjunto de normas, actitudes, expectativas, creencias y prácticas que se instala de forma no consciente en los centros educativos, en sus estructuras y funcionamiento y que perpetúa el desarrollo de una cultura hegemónica patriarcal en los mismos. Dicho curriculum oculto determina los efectos secundarios, que van a construir aquellas consecuencias, que sin pretendidas explícitamente se derivan de una forma determinada de organizar la experiencia, estructurar los espacios, articular los tiempos y establecer las relaciones.

El curriculum oculto escolar y los efectos secundarios ayudan a conformar la relación entre la enseñanza y el trabajo de las personas; determinando en gran medida la feminización de la pobreza al encasillara a las mujeres en profesiones concretas y con peores condiciones laborales.

Para la superación del curriculum oculto en el ámbito escolar, educación elemental como educación superior, habrá que hacer una revisión a fondo de las situaciones cotidianas, del lenguaje y de la invisibilización de las mujeres, elementos asociados a la cultura patriarcal pero claro aquí viene el quiz de la cuestión, si la mayoría de la sociedad cree que esa igualdad ya existe ¿qué tiene qué revisarse? y el todo pasa a covertirse en nada.

(Casi) Nadie se plantea que la propia estructura de los patios de los centros educativos deja a las niñas en los márgenes al ocupar el campo del fútbol el centro, no porque el fútbol sea un deporte de ellos aunque igual que fútbol se entienda como EL deporte y si juegan chicas va acompañado de fútbol femenino debería servirnos como pista sino porque ellos son los que juegan aunque haya niñas que quieran jugar al fútbol en el recreo, las echan, nosotras nos formamos, ellos están. y es así cómo nos van adoctrinando en el machismo, leed a Marina Subirats, Balones fuera, reconstruir los espacios desde la coeducacion porque lo que no se NOMBRA(No Omitas Mujeres Busca Representaciones Adecuadas)no solo no existe sino que no se puede solucionar/evitar.