Un robot inspirado en los armadillos para superar los terrenos más difíciles

Científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne (Suiza) han desarrollado un robot flexible capaz de operar como un vehículo plano o enrollarse en una esfera, similar a un armadillo, para navegar autónomamente por terrenos difíciles.

Elestudio, publicado en la revista Science Robotics, demuestra que el robot, denominado GOAT (Good Over All Terrains), puede cambiar activamente entre formas planas y esféricas para conducir, nadar o rodar a través de diversos entornos, incluyendo playas pedregosas, lagos y montañas nevadas.

Útil en casi todos los terrenos

El GOAT cuenta con un marco de fibra de vidrio elástica y cuatro ruedas sin llanta. Tendones que atraviesan el marco están conectados a cabrestantes eléctricos en una carga útil flotante central, lo que permite al robot girar su estructura y plegar las ruedas hacia adentro para formar una esfera, con la carga útil suspendida en su centro.

El robot puede superar obstáculos de la mitad de su altura y atravesar espacios más estrechos que su estructura en forma de vehículo. Además, la configuración esférica le permite reducir el impacto y proteger su carga útil cuando es lanzado desde una altura.

Sensores a bordo

El GOAT utiliza sensores a bordo y puntos de referencia predefinidos para navegar de forma autónoma. En pruebas ha recorrido más de 4,5 kilómetros en diversos entornos. Los investigadores también demostraron que el robot puede cambiar de forma mientras está en movimiento para pasar de tierra a agua o liberarse cuando queda atascado.

Los autores sugieren que estos robots reconfigurables podrían encontrar aplicaciones futuras en monitoreo ambiental, respuestas a desastres o exploración espacial. Según los expertos, esta innovación supera las limitaciones de robots bioinspirados reconfigurables existentes, que a menudo se ven restringidos por movimientos lentos o requieren sistemas complejos.

Referencia:

Max Polzin et al.: "Robotic locomotion through active and passive morphological adaptation in extreme outdoor environments". Science Robotics(2025)